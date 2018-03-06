Dünyanın en sağlam otomobillerini üreten Volvo, hem elektrikli hem de benzinli olan yeni sınıfın ilk aracını tanıttı. Karşınızda Polestar 1 Coupe.

Lüks elektrikli otomobil sanayisinde sıçramaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Tesla’ya karşı meydan okuyan geleneksel otomobil üreticileri bir bir yeni nesil otomobilleriyle fuarlarda boy gösteriyorlar. Şu sıralar gösteriş rekabeti olan bu çekişme için söz konusu araçların yollara inmelerini bekleyeceğiz. Ne de olsa karşılarında SUV’dan tıra kadar her sınıfa hitap eden Tesla var.

Dünyanın en sağlam otomobillerini ürettiğine yönelik itibarı yüksek bir iddiayla gönüllerde taht kuran Volvo da yeni akımın temsilcilerinden oldu. Yılın ilk büyük otomotiv etkinliği Cenevre Otomobil Fuarı’nda orataya çıkan Polestar 1 oldukça lüks.

600 beygir gücündeki motoruyla ilk kez görücüye çıkan araç, fuarda en çok ilgi gören modellerden biri haline geldi. Şimdilik sadece 1 modeli görülen Polestar ailesi, bir adet spor model ve bir adet SUV ile genişletilecek.

Arka tarafında bir değil iki motorun bulunduğu Polestar 1, tek dolumla 150 kilometrelik yolu elektrikli mesafe vadediyor. Elektrik motorlarının yanı sıra 2 litrelik, 4 silindirli bir benzinli motoru bulunan otomobil, toplamda 600 beygirlik güce bu şekilde ulaşıyor.

Polestar 1, iOS ve Android cihazlarındaki bir uygulama aracılığıyla, kullanıcıların cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Yeni nesil ile eski nesil otomotiv teknolojilerinin bir hibrit versiyonu olan agresif çizgileri, modern anlayışa uyumlu bir şekilde çalışıyor. Deri ile kaplanmış bir iç mekan, parlak krom pencereler tasarım detaylarını güçlü kılıyor.

Polestar 1, yılın ikinci yarısına kadar seri üretime geçemeyecek. Muhtemelen aracı ve diğer Polestar modellerini önümüzdeki yıl yollarda göreceğiz. Çin’de, üretim tesislerinden birinin inşasına çoktan başlandı.