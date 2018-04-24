Yolcuların günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için 'birazcık' özel muamele görmesi gerektiğini düşünen Volvo, geleceğin otonom araçlarının da bir yansıması olan S90 Ambience Concept'i tanıttı.

Pekin Otomobil Fuarı’nda sahne alan Volvo, yeni özel üretim aracı S90 Ambience Concept’i tanıttı. Konfor odaklı bir araç olan Volvo S90 Ambience Concept, arka koltukta oturan yolcuların ses ve koku ile senkronize edilmiş yedi farklı tema sayesinde gün içindeki stresini ve yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Yolcuya bacaklarını öne doğru uzatarak rahat bir pozisyonda seyahat etmeyi mümkün kılan araç, çalan müzik rahatlatıcı müzik ile stresi azaltırken 4 farklı rahatlatıcı koku ile de müziği destekliyor. Ayrıca aracın tavanında bulunan ekran, rahatlatıcı ışık gösterileri ile yolcuların huzura ermesini sağlıyor.

Volvo’nun açıklamasına göre özel olarak tasarlanan S90 Ambience Concept yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak özel üretim bir araç. Volvo Cars’ın Ticari Ürünler Baş Yöneticisi Martin Andersson, özel üretim araçları hakkında ‘’Çin’in telaşlı şehir yaşamı ile zıt bir ortam sunuyor’ dedi.

Volvo aracın Çin’e özel olduğunu söylemiş olsa da yakın gelecekte yolcuların ve sürücülerin çok daha konforlu olmasını sağlayan otonom araçlar göreceğimizi tahmin etmek zor değil. Özellikle Alman otomotiv devleri BMW ve Audi, yeni nesil araçların yolculara ve teknolojilere sunacağı teknolojilere öncülük etmek için birbirleri ile yarışıyor.