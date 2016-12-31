Volvo Sahipleri Artık Otomobilde Skype Kullanabilecek

Premium otomobil üreticisi Volvo, kullanıcılarına Skype desteği sunmaya hazırlanıyor.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo ve Microsoft arasında yapılan yeni anlaşmaya göre Volvo XC90, V10 ve S90 da dahil olmak üzere 90 Serisi modellere Skype Kurumsal uygulaması kurulu olacak.

Kullanıcılarının özellikle iş adamlarının Skype üzerinden telekonferans ve görüşmelerini yapabilmelerini sağlamak isteyen firma, müşterilerinin araç kullanırken işlerini aksatmamalarını sağlamayı planlıyor. Yoğun iş temposu içerisinde olan kişilerin hayatını kolaylaştıracak olan bu özellik aynı zamanda da otomobil dünyasında da bir ilk olacak.

Microsoft ve Volvo tarafından sunulan bu özellik yukarıda da belirttiğimiz gibi şimdilik 3 model için geçerli. Volvo'nun yeni 12 inç boyutundaki dokunmatik panelden kontrol edilebilen uygulama ilerleyen dönemlerde yeni modellerde de yer alabilir.