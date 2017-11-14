Volvo, Sessiz Sedasız Bir Uçan Araba Şirketi Satın Aldı!

Ürettiği otomobillerin sağlamlığıyla bilinen küresel otomotiv devi Volvo’nun Çin’de bulunan şirketlerinden biri, MIT ve MBA öğrencileri tarafından kurulan ve uçan araba teknolojileri üretimi için çalışan Terrafugia isimli şirketi satın aldı.

Volvo, küresel bağlantıları ve sahip olduğu alt şirketlerle dünyanın her köşesinde girişimleri bulunan bir firma. Bizler bu girişimlerin adını çok duymasak ve önemsemesek de şirket, ideal otomobil tasarımını ve kimliğini bu yapılanmasına borçlu. Çin’de bulunan ve Volvo’nun alt şirketlerinden birisi olan Zhejiang Geely Holding, modern çağın en büyük ütopyalarından birini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Henüz 11 yıl önce bir grup teknik bilimler öğrencisi tarafından açılan Terrafugia, uçan araba teknolojileri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Zhejian Geely Holding ise Volvo’nun desteğini de alarak bu ilginç şirketi bünyesine kattığını açıkladı. İki şirket, satın alma işlemini bir gün uçan araba hayalini gerçekleştirme niyetleri doğrultusunda duyurdular.

Volvo’nun böyle bir yatırımla gündeme gelmesi, otomotiv sektörü açısından ilginç şeylerin de yaşanabileceğinin ispatı. Çünkü üreticiler, rekabet koşullarını dengede tutmak için benzer adımlar atabilirler.

Ancak hayallerimiz süsleyen o kanatlı binek otomobiller, mobilite ve trafik yönetimi açısından hala çok uzak bir hedef olarak göze çarpıyor. Gökyüzünü taksilerle doldurma fikri, mevcut trafik sorununu çözse de şehirlerin bu iş için yeniden planlanmaları gerekiyor. İşte Terrafuiga şirketi de bunu kolaylaştıracak ve sancılı uyum sürecini hızlandıracak çözümlere kafa yoran ciddi bir kurum kültürüne sahip.

Diğer yandan Terrafugia, Google veya Uber gibi uçan araba işine ara vermiyor. Tam aksine şirketin tek yoğunlaştığı nokta arabaları uçurabilmek. Ürettikleri prototipler 2009 yılından beri test ediliyor ve geliştiriliyorlar. Gizlenebilir kanatları olan, pervaneli otomobil Transition, ABD’de yasalara uyum sağlayan ilk uçan arabalardan olmuştu. Hatta 279.000 dolara birkaç adet satıldı bile.

Firma, üreteceği araçları bilim kurgu filmlerindeki çizgilere yakınlaştırmaya çalışsa da bir nebze başarıdan öteye geçilemediği için fazla gündemde kalmıyor. Nitekim satın alma işleminden sonra arkalarına aldıkları Volvo desteği, daha iyi kaynak ve araştırma demek. Umuyoruz ki firma, bir an evvel yeni prototipler üretmeye başlar ve Volvo’nun sağlamlığını bir de gök yüzünde deneriz.