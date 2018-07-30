Bir Volvo'ya Neden Çarpmamanız Gerektiğini Gösteren Videolar

Volvo araçların sağlamlığına inanmıyorsanız aşağıdaki videolar, Volvo'nun neden dünyanın en sağlam otomobillerine sahip olduğunu anlamanızı sağlayacaktır.

İsveçli otomobil markası Volvo, pek çok kişi tarafından dünyanın en sağlam otomobil üreticisi olarak bilinmektedir. Tamam da Volvo otomobillerini dünyanın en sağlam otomobilleri unvanına kavuşturan nedir?

Bir Volvo otomobil kaza yaptığında kazaya ait görüntüler büyük ilgi görür. Çünkü kazaların çoğunda Volvo otomobiller ufak tefek hasar alırken, kazaya karışan diğer araç adeta hurdaya döner. Bu da Volvo’nun diğer markalara göre ne kadar sağlam olduğunu gösterir.

Tamam, Volvo’nun dünyanın en sağlam otomobillerine sahip olduğunu kabul ettik diyelim. Peki Volvo otomobiller diğer markalara göre ne kadar sağlam? Aşağıdaki videoda, Volvo’ya çarpmak gibi bir hata yapmış olan Tofaş Şahin’in içler acısı halini görebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda ise bir başka Volvo otomobilin Scania tır ile kafa kafaya çarpışması sonucunda tırın nasıl büyük bir hasar aldığını görüyorsunuz. Volvo şoförü ise bir tır ile kafa kafaya çarpışmasına rağmen hala sapasapğlam hayatta.

Aşağıdaki videoda yer alan şanssız araç ise bir Toyota Avensis. Volvo XC70’e arkadan çarpan Avensiz, çok ciddi şekilde hasar alıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Volvo için hayat kaldığı yerden devam ediyor.

Volvo otomobillerin gerçekten dünyanın en sağlam otomobilleri olduğuna inandık. Peki bu araçları bu kadar sağlam yapan şey ne? Araçların sağlamlığının altında yatan gelişmiş güvenlik teknolojilerini öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.