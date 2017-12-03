Hindistan, 2018'de Ay'a Keşif Görevi Yapacak

Hindistan 2018'de kalkışını gerçekleştireceği bir yörünge aracı ile Ay'ın yüzeyine keşif aracı ve bir takım sistemler indirmeyi planlıyor.

Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyon'u (ISRO), 2018 yılının Mart ayında fırlatacağı bir Ay Yörünge Aracıyla, Ay'ın yüzeyine keşif aracı indirecek. 2013'de çinlilerin kozmik komşumuza gönderdiği keşif aracından beri Ay'a herhangi yeni bir araç gönderilmemişti. Bu sessizliği bozan ise Hindistan olmuş oldu.

"Chandrayaan 2 Görevi" olarak adlandırılan görev toplamda 3 adet aracın konfigürasyonu ile gerçekleşecek. Bir yüzey keşif aracı, bir yüzey iniş aracı ve bir de yörünge aracının beraber çalışmasıyla birlikte kapsamlı bir keşif yapacak olan ISRO, 93 Milyon dolarla finanse ettiği bu görev ile genel bir keşif sağlamayı planlıyor. İleride Hindistan'ın Ay hakkında yaptığı bir çok araştırmada kullanılacak keşif aracının ise önceki ile aynı kaderi paylaşmaması umut ediliyor.

Hindistan daha öncede Ay'a keşif görevi yapmıştı. Chandrayaan 1 görevi olarak adlandırılan bu görev, Ay'ın yörüngesine yerleştirdikleri bir uydu aracılığıyla gerçekleştirilmiş. Ay'daki magmatik suları araştıran bu uydu, 2008'de kaybolmuş ve 2016'da NASA tarafından yeri tespit edilse de düzeltilemeyecek kadar büyük bir hasara sahip olduğu tespit edilmişti.