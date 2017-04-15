VPN Hakkında Halk Arasında Kökleşmiş 7 Büyük Yanılgı!

Bazıları VPN’in sadece yasadışı aktivite içinde olan kişiler tarafından kullanıldığı yargısına sahiptir. Ancak bu VPN hakkındaki şehir efsanelerinden sadece bir tanesi. İşte VPN hakkındaki 7 büyük yanılgı.

VPN(Virtual Private Network) sizi bir server’a bağlayan ve onun üzerinden internete giriş yapmanızı sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede girdiğiniz siteleri, bağlandığınız server’ın yöneticisi dışında kimse göremez. Ancak VPN hakkında birçok şehir efsanesi dolaşmakta. İşte bu yanlış bilgilerden sizin için seçtiğimiz 7 tanesi.

1-Yasadışı birşey yapmıyorum ki, neden VPN’e ihtiyaç duyayım?

VPN servislerini kullananların çoğu bunu yasa dışı aktiviteler için yapmazlar. Bölgesel kısıtlamaları aşmak ve mahremiyetlerini izinsiz ihlal edenlerden korunmak için yaparlar. VPN başkalarının sizin istemediğiniz bilgilerinize ulaşmasını engeller.

2-VPN internet indirme hızını yavaşlatıyor.

İnsalar VPN’in interneti yavaşlatacağını söyler. Bunun doğruluk payı vardır ara ara yapılan bazı işlemler nedeniyle yavaşlar. Ancak durum çoğu zaman böyle değildir. Çünkü internet

3-VPN kullandığım sürece, internette her istediğimi yaparım.

Böyle bir dünyanın olmadığını ne kadar çabuk idrak ederseniz o kadar iyi. Saldırılara her zamanki kadar açıksınız. Temel internet güvenliği ve iyi bir VPN kullanmak önemli.

4-Tüm VPN’ler eşittir.

Bazı VPN’ler diğerlerinden daha iyidir. VPN kullanacağınız yerin size sunduğu protokollere iyi göz atın. PPTP içerenlerden uzak durun. Örneğin ExpressVPN, IPVanish gibileri iyi hizmet sağlayıcılardır.

5-Bedava VPN’ler yeter de artar bile.

Bilgisayar dünyasının ünlü kuralı “Eğer birşeyi bedava kullanıyorsanız, ürün sizsiniz” burada da geçerliliğini sürdürüyor. Bedava VPN kullandığınızda, VPN sağlayıcı sizin kişisel bilgilerinizi ve girdiğiniz sayfaları kaydediyor olabilir.

6-Tor ve Proxy yeterli, VPN’e ihtiyacım yok.

Bir proxy server verilerinizi şifrelemez. Tor tarayıcı ise belli bir limite kadar şifreleme yapar. Bu nedenle VPN kullanmazsanız, takip edilebilir olursunuz.

7-VPN sadece “geek”ler içindir, fazla teknik.

Birçok VPN servisi mevcut. Bunların çoğu bir uygulama yayınlıyorlar. Uygulamaları indirerek basit arayüzleriyle VPN servirslerini kullanabilirsiniz.

