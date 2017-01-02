"VPN nedir, nasıl kullanılır, güvenli midir?" gibi sorular kafamızda dolaşıyor. Ülkemizde sıkça kullanmak zorunda kaldığımız bu hizmet hakkında bilmemiz gereken birkaç şey var!

Bir film izliyorsunuz. Arabanın içindesiniz ve son gaz gidiyorsunuz. Tepenizde sizi takip eden bir helikopter var. İleride bir tünelle karşılaşıyor ve arabanızla buraya giriyorsunuz. Helikopter arabanın izini kaybediyor. İşte VPN tam olarak bu mantıkla çalışıyor. Birçok farklı yolla bağlantısı olan bir tünel gibi. Ayrıca dışarıdaki gözlemci sizin ne yaptığınızı göremiyor.

Peki tam olarak VPN nedir? Nasıl Kullanılır?

Evinizdeki modeme birkaç cihaz bağlanıyorsa bu LAN, yani yerel ağ bağlantısı türünde bir bağlantıdır. LAN, aslında sanal bir ağdır. VPN de buna benzer bir ağdır. Ancak burada bir server’a bağlanmanız gerekir. Bazı firmalar bu hizmeti ücretsiz verirler. Yani siz bir siteye girmeden önce, bu firmanın bilgisayarına bağlanırsınız, buradan da internete girersiniz. Dışarıdan bakan bir göz, bağlandığınız bilgisayarın hangi adreslere eriştiğini görür, ancak sizin bilgisayarınızı göremez.

VPN Güvenli Midir?

Bazıları VPN kullanmanın daha güvenli veya güvensiz olacağı konusunda fikirlerini ileri sürüyor. Aslında bu genellenebilecek bir şey değil. Durum, bağlandığınız VPN sunucusuyla alakalı. Eğer siz güvenlik ayarları yapılmış bir VPN sunucusuna bağlandıysanız, bu güvenli bir bağlantı olacaktır.

Elbetteki sunucunun güvenliği; VPN hizmeti aldığınız firmanın güvenilirliği, büyüklüğü, bilinirliği ile doğru orantılı. Büyük firmalar, hizmetlerini tanıtmak amacı ile ücretsiz bağlantılar da sağlıyorlar. Fakat bunların kısıtlamaları mevcut. Yıllık veya aylık, ufak ücretler karşılığında güvenli VPN hizmeti alabilir veya ücretsiz hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Niçin VPN Kullanmalıyız?

Aslında birçok kişi VPN ile ilk olarak işyerinde tanışmıştır, özellikle uzaktan çalışıyorsa. VPN ayrıca, internete açık olmayan şirket serverlarına erişim sağlama imkanı sunar. Böylece uzaktan işlerinizi halledebilir, erişmek istediğiniz dosyalar üzerinde ekle/sil/güncelle işlemlerini yapabilirsiniz. Fakat dezavantajları da mevcuttur, çünkü IT departmanı tarafından kısıtlanan bazı sayfalar olabilir. Örneğin Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçları bazı şirketler tarafından bilinçli bir şekilde kısıtlanır. Yine de sunduğu avantajlar, VPN teknolojisini gayet çekici kılıyor.