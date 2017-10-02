VR'a Yeni Kullanım Alanı: Robot Operatörlüğü!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) VR teknolojisi aracılığıyla robotların uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da dünyaca bilinen adıyla Massachusetts Institute Of Technology(MIT)'nin Bilim ve Yapay Zeka Laboratuvarları(CSAIL) 'ndan bir ekip Oculus Rift'in VR setini Baxter adını verdikleri bir robotun kontrolünü sağlamak için kullanmayı başardılar. Robotları uzaktan kontrol etmek yeni bir gelişme olmasa da, MIT'nin CSAIL ekibi VR'a sağladıkları yeni bir arayüzle bunu gerçekten de üst bir seviyeye taşıdılar.

Basit bir şekilde iki kola sahip olan Baxter aslında ince iş gerektiren üretimlerin yapılması için geliştirilmiş bir robot. CSAIL ekibi ise bir süredir bu robot için kullanımı kolay bir kontrol sistemi arayışındaymış. Daha sonra boş zamanlarını değerlendirmek için oyun oynadıkları sırada bir VR oyunundan etkilendiklerini söyleyen CSAIL ekibinin sözcüsü, daha sonra robot sistemini VR teknolojisine uyarlamak için çalışmalara başlamış.

Videoda da görülebileceği gibi, robotun kafasının içerisindeymiş gibi etrafı görmemizi sağlayan bir arayüz geliştiren ekip, Oculus Rİft ve Oculus Touch ekipmanlarını birlikte kullanarak neredeyse insan kontrolünü birebir robota aktarmayı başarmışlar. Bizce robot teknolojisinde büyük adım olabilecek bu gelişmeyle birlikte, robot operatörlüğü de bambaşka bir seviyeye taşınacakmış gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu gelişmeyle birlikte sanal gerçeklik yani VR uygulamaları başka hangi alanlarda kullanılmaya başlanır?