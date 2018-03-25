Geçtiğimiz günlerde Epic Games'in başkanı Tim Sweeney AR için 'VR'ın bir üst kümesi' tanımını yaptı. Bu tanım AR ve VR arasında uzunca zamandır yapılan bir kıyaslamayı alevlendirdi.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, günümüzün en dikkat çekici teknolojilerinde ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısı ile hakkında fazlasıyla yazılıp çizilen ve sürekli gelişen bir konu olarak gündemde hep yer alıyorlar. Bu iki gelişmiş teknoloji ile ilgili en çok konuşulan konu başlıklarından biri ise, VR'ın AR için deyim yerindeyse bir 'basamak' olduğu konusu. Bu görüş bir hayli popüler olsa da, buna katılmayan ve VR'ın son derece etkileyici ve kendi içinde değerlendirilmesi gereken bir teknoloji olduğunu savunanlarda var.

Uzunca yıllardır üzerinde çalışılan ve geldiği son noktaya bakılacak olursa da gerçek anlamda şahane bir deneyim sunan VR, sunduğu evrenin yaratıcılığa daha açık olması açısından da AR'den daha önde sayılabilir. Sonuçta şu an AR teknolojisi ile içine dahil olabildiğimiz evrenler VR ile kıyaslayacak olursak bir hayli kısıtlı denebilir. Ancak aslında mesele iki teknolojiyi kıyaslamak da değil, aksine ikisini birbirinden ayrı tutarak değerlendirebilmek. VR teknolojisinin yaygınlaşması, insanların onunla tanışması ve şu an geldiği noktada olduğu gibi kusursuz deneyimler yaşamaları başlangıçta çok da kolay değildi ve bu yüzden uzunca süre biraz ulaşılmaz gözükmüş olabilir. Ancak artık çok da kusursuz olmayan bir VR gözlüğe sahip olmak ve bu deneyimi yaşamak bir hayli kolay.

Tabii ki AR, kullanım alanlarının genişliği düşünülünce asla küçümsenecek bir teknoloji değil ancak bir ekran üzerinden sokakta bir dinozor görmek, gözlüğünüzü takıp kendinizi birden bambaşka bir evrende bulmakla aynı şey değil ve sırf bu yüzden bile VR, AR'nin alt kümesi olarak tanımlanamaz. Ready Player One filmi de vizyona girdikten sonra VR'ın daha popüler hale geleceğini de düşünürsek, daha geniş kitlelerin VR ile tanışmasına çok da zaman kalmadı. Peki sizin bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Şu an sunduğu imkanları değerlendirecek olursanız, sizin tercih edeceğiniz teknoloji hangisi olurdu?