VR, günümüzün en çok gelecek vadeden teknolojilerinden biri. Vi Hart sanal gerçeklik teknolojisi ile lise geometrisinden farklı bir geometriyle yeni mekanlar tasarlandı. Tasarlanan mekanlar deneyimleyenleri adeta farklı bir evrene götürüyor!

Mekanları üç boyutlu olarak algılarız. Bu boyutları da uzunluk, yükseklik ve derinlik olarak tanımlıyoruz. Fizikçiler dördüncü boyutun zaman olduğunu söylüyorlar ancak iş burada da bitmiyor, çünkü evrende sadece bu dört boyut yok. “Öklid Geometrisi” dediğimiz ve lisede bize öğretilen geometriye göre mekanı üç boyutlu olarak hesaplıyoruz. Halbuki Öklid Geometrisi yaklaşık 100 yıl önce yerini başka geometrik ilkelere bıraktı.

Sanal gerçeklik teknolojisi ile 3 boyuttan kurtularak yeni yeni mekanlar tasarlanmaya başlandı bile. Artık farklı türden mekanları biz de deneyimleyebileceğiz. eleVR tarafından oluşturulan Vi Hart isimli bir grup, Öklid Geometrisi’nin dışında bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirdi. Hiperbolik geometriye göre oluşturulan mekanda, ileri doğru yürürseniz gitmek istediğiniz yerden uzaklaşabilirsiniz bile. Çünkü mesafeler göründükleri gibi değildir.

Oklohoma Eyalet Üniversitesi’nden matematik doçenti olan Jenry Segerman “H-Uzayı” olarak olarak adlandırılan bu uzayın bildiğimiz uzaydan farklı olduğunu ifade etti. Dr. Segerman’a göre “H-Uzayı”nda belli yönlerdeki mesafe, birbiri ile tutarlı değil. Birçok kişiye göre bu çalışma matematik ve sanatın birleştiği ortak bir eser. Öklid Geometrisi’nde bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve paralel iki doğru asla kesişmez. Hiperbolik geometrilerde ise şekiller eğri büğrüdür, çünkü yüzeylerin hepsi dümdüz değildir. Dr. Segerman “Bir hiperbolik uzay tıpkı Pringles cips gibi eğri ve üçgenimsidir” diyor. Geliştirilen proje şu anda doğrudan bir yerde kullanılmıyor, ancak gelecekte hem oyun endüstrisi içinde hem de çeşitli araştırmalarda sıkça rastlayacağımıza eminiz.