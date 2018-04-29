VR Korku Dizisi Campfire Creepers, İlk Bölümünü Yayınladı

Gelişen teknoloji son dönemlerde beraberinde sanal gerçeklik (VR) teknolojisini de getirdi. Bu bağlamda yeni çıkan VR korku dizisi Campfire Creepers, etkileyici sahneleri ile Tribeca Film Festivali'nde izleyiciler ile buluştu.

Bildiğiniz gibi son dönemlerin en popüler teknolojilerinden biri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ürünleri. Bu bağlamda dev teknoloji firmaları da bu yönde ışık görerek, konu ile ilgili olarak yeni yatırımlar planlıyor. Hal böyle olunca da bir sanal gerçeklik dizisinin piyasaya adım atması çok şaşırtıcı olmadı.

Alexandre Aja’nın yönetmenliğini yaptığı korku dizisi, teknolojinin sunduğu nimetleri kullanarak insanlara yeni bir bakış açısı getirmeyi planlıyor. Diğer bir yandan sürükleyici olarak lanse edilen bu deneyim, muhtemelen izleyenler için oldukça ilgi çekici ve diğerlerinden farklı olacak.

Ormanın ortasında birbirlerine korkunç hikayeler anlatan gençleri konu alan korku filmi, Kuzey Amerika Tribeca Film Festivali'ndeki prömiyerini yaptı. Bunun yanı sıra iki bölümünü de kullanıcıların beğenisine sunan Campfire Creepers, Oculus Rift ve Samsung Gear VR için Dark Corner uygulamalarından izlenebilinecek.

Konu olarak kamp ateşi hikayeleri konu alınan film izleyicilere birbirinin benzeri içerikler olabileceği duygusu yaratmış olsa da, ilk iki bölüm sonrası bu düşünce kırıldı. Bu noktada her zaman farklı deneyimlerin peşinden koştuğunu söyleyen Aja, bu dizinin de etkileyici bir hikaye olduğunu ifade etti. Tüm anlatımların kamp ateşi başında başlayacağı hikayenin diğer bölümleri ise şimdiden izleyiciler için merak uyandırıyor.