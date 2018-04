Teknoloji gelişiyor, bu gelişim de her alanda yeniliği beraberinde getiriyor. Korku içerikli VR dizisi Campfire Creepers, olağanüstü bir VR deneyimi sunuyor.

Yüksek Tansiyon filminin yönetmeni Alexandre Aja, yeni bir film teknolojisinin peşinde. Campfire Creepers adlı korku dizisi ile sanal gerçeklik dünyasına adım atan yönetmen, teknolojinin getirdiği nimetlerden faydalanmak istiyor. Oculus, Future Lighthouse ve Dark Corner iş birliğiyle yapılan dizi, oldukça heyecanlı görünüyor.

Ormanın ortasında birbirlerine korkunç hikayeler anlatan gençleri konu alan dizinin içinde yer almak gerçekten heyecan verici. Alexandre Aja, korku türünde bir yapımı VR ile sunuyor olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Birçok yapımcının VR teknolojisini kullanmayı düşündüğünü, bu atılımın da onlara yol gösterici olacağını belirten Aja, sizi gerçekten içine alan bir dizi deneyimi sunmayı hedefliyor.

The Skull of Sam ve Midnight March olmak üzere iki farklı bölümden oluşacak Campfire Creepers, her iki bölümde de farklı deneyimler sunacak. İlk bölümde bir psikopat tarafından yakalanan biri konumundayız. İkinci bölümde ise kamp ateşi etrafında canavardan saklanan çocukların yerinde bulunuyoruz. VR teknolojisini kullanarak muhteşem bir deneyim sunacak dizi, yakında yayınlanacak.