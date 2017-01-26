Xiaomi'nin efsane ismi Hugo Barra'nın VR için Facebook'a transfer olmasından sonra HTC'nin de önemli bir ismi VR çalışmaları için Google'a geçti.

Geçtiğimiz gün yayınladığımız bir haberimizde Xiaomi'nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Hugo Barra'nın bunca yıllık emeğini ve göz bebeği Xiaomi'yi bırakarak sanal gerçeklik çalışmaları için Facebook'un Oculus şirketine transfer olduğunu aktarmıştık.

Sanal gerçeklik piyasasıyla ilgili bir transfer haberi de Google'dan geldi. Şu anda son kullanıcıya ulaşan en iyi sanal gerçeklik gözlüklerinden biri kabul edilen HTC Vive'ın Baş Tasarımcısı Claude Zellweger, yaptığı açıklamada artık Google Daydream platformu için çalışacağını söyledi. Aynı zamanda akıllı telefon tasarımları da yapan Zellweger, telefonla çalışan bir VR gözlüğü için daha iyi çalışmalar ortaya çıkarabilir.

Tabii bu şirketler arasındaki transferlerden ziyade VR piyasası da gün geçtikçe kızışıyor. Bir süredir pek fazla ses gelmeyen sanal gerçeklik dünyası kıdemli yöneticilerin VR üzerine çalışmak adına farklı şirketlere geçmesiyle görünüşe göre önümüzdeki yıllarda çok daha büyük boyutlara ulaşacak.

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