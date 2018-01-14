Tobii'nin üzerinde durduğu 'göz takibi' teknolojisi, özellikle VR ortamda etkileşimde bulunulan öğelerin gözlerinizle yaptığınız hareketlere karşılık vermesine olanak sağlayarak, VR ortamda etkileşimi çok daha canlı ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Sanal gerçeklik gözlüklerinin gelişimini sağlayacak çok sayıda yöntem var. Bu yöntemlerle sanal gerçeklik cihazları daha yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip olabilir (yeni Vive Pro’da olduğu gibi), daha geniş açılı görme imkanı ile birlikte gelişmiş dahili takip sensörlerine kavuşabilirler. Fakat başka bir özellik var ki, çok daha önemli olabilir: Göz takibi. Aslında yeni bir kavram değil bu. Son birkaç yıldır FOVE’nin göz-takibi başlığı ile birlikte 7Invensun’ın ‘Vive’ aksesuarını takip ediyoruz. Fakat tüketici alanındaki VR pazarı hız kazandıkça, bu özellik de daha önem kazanır hale geldi. Bir süredir gözle takip teknolojisinin potansiyelini keşfetmekte olan Tobii firması, kendi teknolojisini yeni nesil VR gözlüklere entegre edebileceği beklentisini taşıyor. Gözle takip özelliğinin VR gözlüklere geleceği kesin. Sadece zamanı belli değil.

Tobii teknolojisinin HTC Vive’a entegre edilmiş halini geçtiğimiz yıl GDC fuarında göstermişti. Fakat CES’te yeni bazı kullanım alanları sergileyen firma, gözle takip özelliğinin potansiyel faydalarını da gözler önüne serdi. Vive gözlüklerinin yanlarından sarkan bazı sensör halkaların haricinde gözlüğe yapılan eklentilerin farkına varmıyorsunuz. Bilakis firmanın donanımı, Vive’ın içine tam olarak oturuyor gibi görünüyor.

Takibin ayarlamasını sağlamak için ekran üzerindeki bir noktayı gözlerinizle bir süre takip ettiğinizde karşınıza VR avatarınızı yansıtan bir ayna çıkıyor. Kafa hareketini takip eden avatarın gözleri boş ve manasız bakar gibi duruyor. Daha sonra bir diğer gözle takip aynasına yönelerek gözünüzü kırptığınızda, avatarınızın da gözünü kırptığını görüyorsunuz. Aslında küçük bir adım olmakla birlikte, VR deneyimini daha canlı kılmayı sağlamak için kat edilmiş oldukça uzun bir mesafeyi ifade ettiğini söylemeliyiz.

Daha sonra iki robotun yer aldığı bir ekrana yönlenerek robotlarla göz göze geldiğinizde, onların da doğrudan gözlerinize baktığını ve yazılı mesajlarla yanıt verdiklerini görüyorsunuz. Sanki onlarla iletişim kurma eğiliminde olduğunuzun farkındalarmış gibi tuhaf bir hisse kapılıyorsunuz. Bu yönüyle kullanıcıların, oyun karakterleriyle organik anlamda sohbet ediyormuşçasına bir hisse kapılmaları sağlanabilir. Hatta sosyal VR ortamlarında daha da faydalı olabilir: Gözlerinizi hareket ettirmenize karşılık hiçbir tepki vermeyen, sıkıcı avatarlarla karşı karşıya olduğunuzu düşünsenize?

Tobii için en uygun ortam VR olmakla birlikte, firma, gözle takip sistemlerinin diz üstü bilgisayarlara da entegre edilmesi için PC üreticileriyle birlikte çalışmayı da amaçlıyor. Günümüzde yüzden fazla oyun bu teknolojiyi destekliyor. Hatta önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha da ince diz üstü bilgisayarlarda Tobii’nin gözle takip sisteminin uyarlanmış olduğuna şahit olabiliriz.