VRChat, Çılgın Ortamıyla Fenomen Olma Yolunda İlerliyor

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında erken erişime açılan ve o günden beri inanılmaz bir kitle edinen VRChat, milyonlarca oyuncusu ile büyük bir fenomen olacağa benziyor.

İçeriği ve genel oynanışı itibarı ile 2003'te piyasaya çıkan ve uzunca süre dillerden düşmeyen Second Life'ı andıran, buna karşın işin içine VR faktörünü entegre etmesi ve inanılmaz eğlenceli yapısıyla büyük ilgi toplayan VRChat senenin ikinci döneminde büyük bir çıkış yakaladı.

Sağlam Youtube ve Twitch yayıncıların yaptığı video serileriyle iyiden iyiye bilinir hale gelen VRChat şu an için Oculus Rift veya HTC Vive destekliyor. Buna karşın eğer VR sahibi değilseniz de oyunu gözlüksüz deneyimleyebilirsiniz. Tabi ki asıl eğlenceyi kaçırmış olacaksınız doğal olarak.

Her ne kadar, online flört platformı gibi dursa da oyunda yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Arkadaşlarınızla beraber sinemaya oturup Youtube videolarını beraber izleyebilirsiniz, kendi avatarınızı yaratıp, Pikachu gibi, Sünger Bob gibi, Şirin Baba gibi karakterleri avatar olarak seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızla kamp kurup muhabbet edebilirsiniz. Bunun yanında çeşitli Team Deathmatch modları dahi var oyunda. Oyunu daha sosyal kılan en önemli özellikse mikrofon kullanma zorunluluğu. Evet, biraz sosyalleşmek ve olaya dalmak için İngilizce fobimizi yenmemiz gerekiyor.

Eğer VR sahibiyseniz oyunu denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Steam'den ücretsiz indirebileceğiniz VRChat'in bir kaç videosu ile sizleri baş başa bırakıyoruz: