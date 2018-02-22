VSP Global, İnteraktif bir fitnes hocası olan Fitbit bilekliklerinin aynı işi yapan gözlük versiyonu üzerinde çalışmalar başladı.

Göz koruma sağlayıcısı ve gözlük firması olan VSP Global, kullanıcıların günlük hareketlerini takip eden Level adlı akıllı gözlük çerçevesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Zaten gözlük kullanan kişiler kendi camlarını 270 dolar (1000 TL) maliyeti bulunan Level akıllı çerçevesine taktırdıktan sonra rahatlıkla kullanabilecekler.

Geliştirilen akıllı gözlük telefonunuzun iOS veya Android uygulamasıyla eşleştirildikten sonra, gün içerisinde çıkılan basamakları, yürünen mesafeyi ve toplam etkinlik süresini hesaplayarak yakılan kaloriyi gösterecek. Gözlük kaloriyi belirlemek için içerisine yerleştirilen ivme ölçer, jiroskop ve manyetometre gibi araçların verilerinden faydalanıyor.

Bunun yanı sıra VSP Global gözlüğü satın alan müşterilere özel bir kampanya daha başlattı. Bu kampanyada kullanıcılar günlük adım hedeflerine ulaşırsa ihtiyacı olan insanlara bakım yapmak için kullanabilecekleri puanlar kazanacaklar. 50 puan toplandığında ihtiyaç duyan birine göz muayenesi ve gözlük alabilecekler. Bu kampanya sayesinde gaziler, çocuklar, yaşlılar ve evsiz kişiler ihtiyaçları olan gözlüklere kavuşabilecekler.

Akıllı gözlüklerin tek dezavantajıysa normal gözlüklerden farklı olarak şarj gereksimine sahip olacak olmaları. Ancak gözlük kullanan insanların bir süre sonra yeni gözlüklerini şarj etmeye de alışacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra obezitenin önüne geçmek adına bu tarz ürünlerin yaygınlaşması oldukça önemli bir olgu. Ayrıca kalori hedeflerinize ulaştıkça ihtiyacı olan kişilere yardım etme şansı bulacak olmakta oldukça güzel bir motivasyon kaynağı.