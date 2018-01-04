Kanserli Beyin Hücrelerine Saldıran Terminatör Virüs

Normalde virüsün zararlı bir şey olduğunu düşünürüz, ancak bu virüs beyin tümör hücrelerine saldırarak bu hücreleri bağışıklık sistemimize ulaştırıyor.

Bir virüsün nasıl çalışmasını beklersiniz? İster bilgisayar virüsü olsun isterse normal biyolojik virüs olsun, bu oluşumlar düzgün çalışan bir sisteme girip bu düzgünlükleri bozmayı hedeflerler. Bir virüsün normal sağlıklı bir insanın vücuduna girip o sistemi bozduğunu biliyoruz. Peki, sağlıklı olmayan bir insana girseydi bu durum nasıl olurdu? Bilim insanları, bir virüsün tümör hastası insanlar için savaştığını ortaya çıkardı.

Kişinin vücuduna giren virüs, bağışıklı sistemini teşvik ederek tömöre saldırıyor. Farelerde yapılan deneylerde olumlu sonuçlar elde eden bilim insanları, bu virüsün kanser tedavisinde diğer tedavilerin yanında kullanılabileceğini açıkladılar. Kişinin bağışıklık sistemini tetikleyerek tümöre teslim olmak yerine onunla savaşmasını sağlayan reovirus ailesinden orthoreovirus, bu yöntemle tümör hücrelerini öldürüp sağlıklı hücrelere dokunmuyor.

Beyin tümörü gibi geri dönüşü çok zor olabilecek kanserli vakalarda bile sonuca ulaşan orthoreovirus, kanser konusunda adeta kör olan bağışıklık sistemimizi bir nevi uyarma görevini üstleniyor. İnsanların bağışıklık sistemi kanserli hücrelerden ziyade virüsleri fark etme konusunda başarılılar. Haliyle bağışıklık sisteminin vücutta gelişen olayları fark etmesi için bir uyarıcı gerekiyor.

Virüs, daha çok gribe benzer yan etkilere sahip olduğu için kanserle kıyaslandığında daha kontrol edilebilir bir hastalık olarak gözüküyor. Yakın gelecekte kemoterapi gibi standart olarak kullanılacak kanser tedavilerinden biri bu yöntem olabilir.