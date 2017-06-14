Birçoğumuz sahip olduğumuz bedenimiz hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz, ya da en büyük varlığımızı yeteri kadar tanımak için uğraşmıyoruz. Ancak bu listemizde okuyacaklarınız, ufkunuzu açacak.

Bedenlerimiz hakkında her zaman mükemmel bilgilere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bilimsel bir gerçek aslında. Nasıl hasta olduğumuzu, nasıl hapşurduğumuzu, saçlarımızın aslında ne kadar sağlam olduklarını, bir günde kaç nefes aldığımızı biliyor muyuz?

Listedeki çoğu bilgi, Cambridge ve Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından açıklanan çalışmaların sonucunda elde edilmiştir. Yani bilimselliği konusunda güveniniz tam olsun.

1. Dilimizdeki izler tıpkı parmak izlerimiz gibi kişiye özeldir.

2. Tek bir saç teli, ortalama büyüklükteki bir elmayı taşıyacak kadar sağlamdır.

3. Şu anda ağzınızda yaşayan bakterilerin sayısı, dünya nüfusundan fazladır.

4. Ay izi taşımayan tırnaklar, aktif tiroid hastalıklarının habercisidir.

5. Bir beyin, sinyali saatte 400 kilometre hızla iletilir.

6. Sadece 4 farklı kan türü yoktur, aslında bu sayı 29’dur!

7. Kanımız, bir günde 19312 kilometrelik yol katedebilir.

8. İnsan vücudundaki tüm sinirlerin toplam uzunluğu 75 kilometredir.

9. Bir insan, günde yaklaşık 20.000 kez nefes alır.

10. Dünyanın hemen hemen tüm insanlarında “demodex” adı verilen bu kirpik bakterileri bulunur.

11. İnsan gözü, 10 milyona kadar farklı renk ayırt edebilir. Fakat beynimiz hepsini hatırlayamaz.

12. Kulaklarımız hayatımız boyunca büyümeye devam ederler: Her yıl milimetrenin 4’te 1’i kadar!

13. Kalp, yılda 35 milyon kez atıyor. Evet, 35 milyon kez!

14. Her yıl, toplam 2 kilogramlık deri kaybı yaşarız.

15. Cildinizin 1 santimetrekaresinde yaklaşık yüz adet ağrı reseptörü bulunur.

16. Erkeklerin dillerinin yüzeyinde kadınlarınkinden daha az lezzet tomurcuğu vardır.

17. Bir kişi, ömrü boyunca yaklaşık 35 ton yiyecek tüketir.

18. Bir insan, hayatlarının yaklaşık beş yılını gözlerini kırpıştırarak geçirir.

19. Beyimizde her saniyede 100.000 kimyasal reaksiyon oluşur.

20. Hapşırık hızımız saatte 160 kilometreye kadar çıkabilir.

21. Ağlarken 43 yüz kası çalışırken, gülerken sadece 17 yüz kası çalışır. Daha fazla gülümseyin :)