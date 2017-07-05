Vücudunun Yarısını Kaybettiğinde Tekrar Yenileyebilen Canlı

Whitney Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, insan uzuvlarının neden yenilenemediği hakkında fikir edinmek için küçük ve basit bir deniz canlısı olan starlet anemonunu incelediler.

Starlet deniz anemonlarını istediğiniz sayıda parçaya bölebilirsiniz. Anemonlar, dokungaçları ve vücudunun yarısını kaybettiklerinde kendilerini tekrar oluştarabilecek şekilde düzenleyebiliyorlar. Peki bunu nasıl başarıyorlar?

Starlet deniz anemonlarının hücre yenileme olayı basit şekilde şöyle anlatılabilir; hücrelerin yapı kodlarını hatırlayarak kendilerini kas lifleri, nöronlar veya dokunaçlar olarak yeniden ortaya çıkarabiliyor.

Anemonun bu yeteneğini Marine Bioscience Üniversitesi Whitney Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, insan hücrelerinin bunu neden yapıp yapamadıklarına dair bazı fikirlere sahip oldular. Geçen hafta Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan bir çalışmada biyologlar, cevabın parçası olabilecek bir gen kilitleme döngüsü bulduklarını açıkladılar. Araştırmacılar, bir kez etkinleştirildiğinde hücrelerin kendini yeniden ortaya çıkarmasını engelleyen küçük bir gen kümesi buldular.

Starlet Deniz Anemonu ile insan arasındaki fark ise, Anemon hücreleri geçmiş hayatlarını unutabiliyor ve ne tür hücreler olmasını istediklerini tekrar seçebiliyor. Bu geri dönüş döngüsü insanlarda yok.

Starlet deniz anemonları, yalnızca 8 hücre türünden meydana gelir. İnsan da ise yaklaşık 200 adet hücre türü bulunur.

Mr. Martindale yaptığı açıklamada, bu canlılar hakkında daha fazla fikir edinebileceğimizi söyledi. Anemonların kalpleri için bile ikinci bir yedek geri dönüşü olduğunu belirten Martidale, "Bu canlıları daha yakından tanıma ve araştırma şansımızın olması, detaylı bilgi edinmemize olanak sağlıyor" dedi.