Vücudunuz Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı Gerçek!

1-Ayaklarınız Yaşlandıkça Büyür
İnsanlar ayaklarının ergenlik yaşından sonra büyümediğini düşünürler, ancak bu yanlıştır. Özellikle kilolu ve şeker hastalığı olan insanlarda yaşlandıkça daha sık görülen ayak büyümesi, bazı kişilerde görülmez. Ancak bu çok nadirdir, hemen hemen herkesin ayakları büyür.
2-”Yaşlı Kokusu” Denilen Şey Gerçek
Bazıları yaşlılardan bir koku geldiğini ileri sürer. Gerçekten böyle bir koku mevcuttur. Yaş ilerledikçe insanın vücut kokusu değişmeye uğrar. Yeni doğan bir bebeğin kafasını koklarsanız, yaşlı ve genç bireylerin apayrı kokulara sahip olduğunu fark edersiniz.
3-Diliniz Oda Sıcaklığında İçecekleri Daha Acı Algılar
Özellikle kahve içerken karşılaşılan bu durum gerçekten ilginç. Kahveyi aynı miktarda koyarak daha sıcak içmeyi deneyin, farkı göreceksiniz!
4-Uyurken 2 Numarayı Yapamazsınız
Uykuda beynimiz büyük tuvalet kısmını kapatır, bu nedenle vücuttaki kasılmalar azalır ve uykudayken sizi rahatsız etmez. Ancak tam tersini küçük tuvalet için açar, bu nedenle sık sık uyanarak boşaltım ihtiyacı hissederiz.
5-Parmak İzleriniz Bir Şeyi Kavrarken Fayda Sağlamaz
Araştırmalar göstermiştir ki, parmağımızın tırtıklı yapısının bir şeyi kavrayıp düşürmemede hiçbir etkisi yok. Üzgünüz, örümcek adamla hiçbir bağımız yok!
6-Dizleriniz Yağmuru Tahmin Edebilir
Romatizma sahibi olan kişilerde, ani hava değişimlerinde diz kapağı ağrıları artar. Bu, yağmur yağacakken daha belirgin bir ağrı olur. İzlemeyenlere Kemal Sunal’ın Üçkağıtçı filmini tavisye ederiz, durumu gayet iyi açıklıyor.
7-Nefesinizi Tutmak Hıçkırığı Durdurur
Diyaframınız hıçkırırken aslında bir spazm geçirmektedir. Eğer bir süre nefesinizi tutar ve diyaframınızı karbondioksitle doldurursanız, yakın zamanda spazm son bulur. Hıçkırığınız bu şekilde geçer.
8-Dişleriniz Yaşlandıkça Çarpıklaşacak
Diş kökleri sabit kalmaz, ancak bu kişiden kişiye değişiyor. Eğer şimdiden bozulmalar varsa, bir ortodontiste gidin. Çünkü 40 yaşından sonra birçok dişçi, dişlerinizi düzeltmek için tel takmayı reddediyor!
9-Uyurken Hapşıramazsınız
Hapşırmak bir refleks. Beynimizin bazı kısımları uyurken daha az aktif olur. Hapşırmak için ise büyük bir uyarı gerekli. Beynin bu tür uyarılmaya tepki veren kısmı uyurken kendini kapatıyor.
10-Tendonlarınız Kolunuzdan Sarkabilir
Bazı kişilerde görülmeyebilir, ama genel olarak kol tendonlarının sarkması yaş ilerledikçe büyük bir olasılık. Burada atalarımızdan gelen genler önemli rol oynuyor.
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