Vücudunuz Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı Gerçek!

Hala bir muamma olan vücudumuzda, günlük yaşamımızda ve yaşam süremizde sürekli karşılaştığımız/karşılaşacağımız 10 olayı sıraladık.

1-Ayaklarınız Yaşlandıkça Büyür

İnsanlar ayaklarının ergenlik yaşından sonra büyümediğini düşünürler, ancak bu yanlıştır. Özellikle kilolu ve şeker hastalığı olan insanlarda yaşlandıkça daha sık görülen ayak büyümesi, bazı kişilerde görülmez. Ancak bu çok nadirdir, hemen hemen herkesin ayakları büyür.

2-”Yaşlı Kokusu” Denilen Şey Gerçek

Bazıları yaşlılardan bir koku geldiğini ileri sürer. Gerçekten böyle bir koku mevcuttur. Yaş ilerledikçe insanın vücut kokusu değişmeye uğrar. Yeni doğan bir bebeğin kafasını koklarsanız, yaşlı ve genç bireylerin apayrı kokulara sahip olduğunu fark edersiniz.

3-Diliniz Oda Sıcaklığında İçecekleri Daha Acı Algılar

Özellikle kahve içerken karşılaşılan bu durum gerçekten ilginç. Kahveyi aynı miktarda koyarak daha sıcak içmeyi deneyin, farkı göreceksiniz!

4-Uyurken 2 Numarayı Yapamazsınız

Uykuda beynimiz büyük tuvalet kısmını kapatır, bu nedenle vücuttaki kasılmalar azalır ve uykudayken sizi rahatsız etmez. Ancak tam tersini küçük tuvalet için açar, bu nedenle sık sık uyanarak boşaltım ihtiyacı hissederiz.

5-Parmak İzleriniz Bir Şeyi Kavrarken Fayda Sağlamaz

Araştırmalar göstermiştir ki, parmağımızın tırtıklı yapısının bir şeyi kavrayıp düşürmemede hiçbir etkisi yok. Üzgünüz, örümcek adamla hiçbir bağımız yok!

6-Dizleriniz Yağmuru Tahmin Edebilir

Romatizma sahibi olan kişilerde, ani hava değişimlerinde diz kapağı ağrıları artar. Bu, yağmur yağacakken daha belirgin bir ağrı olur. İzlemeyenlere Kemal Sunal’ın Üçkağıtçı filmini tavisye ederiz, durumu gayet iyi açıklıyor.

7-Nefesinizi Tutmak Hıçkırığı Durdurur

Diyaframınız hıçkırırken aslında bir spazm geçirmektedir. Eğer bir süre nefesinizi tutar ve diyaframınızı karbondioksitle doldurursanız, yakın zamanda spazm son bulur. Hıçkırığınız bu şekilde geçer.

8-Dişleriniz Yaşlandıkça Çarpıklaşacak

Diş kökleri sabit kalmaz, ancak bu kişiden kişiye değişiyor. Eğer şimdiden bozulmalar varsa, bir ortodontiste gidin. Çünkü 40 yaşından sonra birçok dişçi, dişlerinizi düzeltmek için tel takmayı reddediyor!

9-Uyurken Hapşıramazsınız

Hapşırmak bir refleks. Beynimizin bazı kısımları uyurken daha az aktif olur. Hapşırmak için ise büyük bir uyarı gerekli. Beynin bu tür uyarılmaya tepki veren kısmı uyurken kendini kapatıyor.

10-Tendonlarınız Kolunuzdan Sarkabilir

Bazı kişilerde görülmeyebilir, ama genel olarak kol tendonlarının sarkması yaş ilerledikçe büyük bir olasılık. Burada atalarımızdan gelen genler önemli rol oynuyor.