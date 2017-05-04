'Vücut Hacim Göstergesi' isimli yeni yöntem sayesinde ideal kilonuzu daha doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Vücudunuza göre ideal kilonuzun kaç olduğunu sorduğumuzda muhtemelen hemen hemen her insan gibi 'boy / kilo oranıyla vücut kitle endeksi' yöntemine başvurarak boyunuzla kilonuzun oranını hesaplayacaksınızdır ancak aslında çok eski olan bu yöntem vücudunuza göre doğru ideal kiloyu bulmuyor.

Boyun kiloya oranıyla bulunan vücut kitle endeksi yüzyıllardır insanların ideal kilosunu bulması için kullanılan bir yöntem olsa da aslında 2000'li yılların başlarında bu yöntemin tam olarak doğru sonucu yansıtmadığını gösteriyordu.

Mayo Clinic araştırmacıları tarafından bulunan yeni yöntem ise insanın ideal kilosunu hesaplaması için normal kütlesi dışında karın bölgesindeki yağların hacminin ölçülmesi ve bu hacmin vücut hacmine oranını hesaplıyor. 'Vücut Hacim Göstergesi' isimli bu yöntem insanların ideal kilosunun bulunması için çok daha isabetli bir sonuç veriyor çünkü karın bölgesindeki yağlar aslında sağlığımız açısından daha çok önem taşıyor.

Elbette bu yöntemi anlatmak her ne kadar basit olsa da uygulaması zor. Bunu uygulamak için önce karnınızın ardından da vücudunuzun hacmini almanız gerekiyor. Çeşitli araçlarla yapılabilen bu hesaplamayı el ile de yapmak mümkün ancak bir hayli uğraştırıcı. Yine de aklınızda bulunsun, eğer bu yöntemi deneme şansınız varsa gerçeğe en yakın vücut kitle endeksinize bu yöntemle ulaşabilirsiniz.