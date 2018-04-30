Yeni MRI Makineleri, Bir Kalp Atışını Ortaya Çıkarıyor

FLASH2 isimli yeni MRI cihazı, özel matematiksel formülü sayesinde kişinin vücudunu anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Vücudumuzda bir hastalık ve sorun olup olmadığını anlamak için çeşitli tarama makinelerini kullanıyoruz. Bunların başında da MRI taramaları geliyor. Yeni geliştirilen MRI makinesi, doktorların elini güçlendirecek. Vücudu tarayan bu makine, kalp atışınızdan ağzınızda yediğiniz yemeye kadar her şeyi olduğu gibi ortaya çıkarıyor.

Jens Frahm tarafından geliştirilen FLASH2 isimli cihaz, biyolojik sürecin nasıl işlediğini öğrenmemize yarayacak. Şarkı söyleyen bir ağızdan aşık olan bir kalbe kadar her şeyi detaylı bir şekilde görmeye yarayan bu MRI cihazı sayesinde vücutta ne gibi sorunlar olduğu, süreçlerin nasıl işlediği gibi pek çok merak edilen sorunun cevabı verilebilecek.

Almanya’daki Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü’nde profesör olarak görev yapan Jens Frahm, MRI taramalarını hareketli görüntüler olarak yeniden oluşturmak için özel bir matematiksel formül kullandı. Teknik MRI taramalarını saniyede 100 kare olacak şekilde hızlandıran Frahm, FLASH2 projesiyle Avrupa Mucit Ödülü için üç finalistten biri olmayı da başardı.

Frahm, 1985 yılında ilk kez MRI teknolojisinde devrim yaratmıştı. Hızlı bir şekilde düşük açılı atış tekniğini icat eden Frahm, bu sayede MRI sistemlerinin hızlanmasını sağlamıştı. Frahm’dan önce MRI sistemleri ile 3D görüntü oluşturmak yaklaşık 5 saat sürüyordu.

Frahm, FLASH2 ile birlikte zaten hızlandırdığı sistemini daha da hızlandırarak video akıcılığında MRI sistemleri kurmayı başardı. Frahm’ın ilk cihazı FLASH’ın endüstri standardı olmasından sonra FLASH2’nin de pek çok prestijli hastanede kullanılmaya başlayacağı düşünülüyor.