Vücudunuzun Sağlıksız Olduğu Sinyalini Veren 7 Belirti

Hastalandığımız zaman, vücudumuz bizlere bir takım uyarılar verir. Bu uyarılar eğer devamlı olarak vücudunuzu rahatsız ediyorsa, ciddiye almanızda fayda var.

Check-up yaptırmanın oldukça pahalı olduğu günümüzde, eğer sık sık doktora gidemiyorsanız vücudunuzu gözlemlemeniz ve ona göre önlemler almanız çok önemli. Bu konuda da vücudunuzun sizlere verdiği bazı uyarıları dikkate almak çok önemlidir. Sağlıklığınızda herhangi bir hastalık olduğunda vücudunuz sizlere bir takım sinyaller verir. İşte o sinyallerden bazıları:

Ani Kilo Değişimleri

Kilonuzu kontrol altında tutmak oldukça önemli. Sizin için sevindirici bir haber gibi görünen ani kilo kaybı da sağlıksız olabilir. 1-2 kilo alıp vermeniz oldukça normal olsa da kilonuzdaki ani ve büyük değişimlerin birkaç sebebi olabilir:

Tiroid hormonu bozuklukları.

Uyku bozuklukları.

Adet dönemi öncesi.

Ödem

Gün sonunda aşırı derecede şişmiş ayaklarınız yahut bacaklarınız oluyorsa ödeminiz olabilir. Ödemin belli başlı sebepleri olabilir:

Sabahları şişmiş bir yüzle uyanmak, böbrek problemlerinizin olduğu anlamına gelebilir.

Yüksek tansiyon ve kalp problemleri de ödeme sebep olur.

Bacaklarınızda ödemden başka damar çıkıklığı da varsa varise yakalanmış olabilirsiniz.

Darbeye Bağlı Olmayan Morluklar

Vücudunuzun herhangi bir yerinde siz farkında bile olmadan bazı morluklar çıkabilir ki bu gayet normal. Gece uyurken ya da gün içerisinde siz farkında olmadan oranızı bir yere çarpmış olabilirsiniz. Ancak eğer bu çürükler, giderek artıyorsa vitamin eksikliğiniz yahut herhangi bir metabolik bir hastalığa sahip olabilirsiniz. İşte çürüğün sebepleri:

C vitamini eksikliği vücunuzda morluk oluşumunu tetikler.

Damar iltihaplanması yani diğer bir ismiyle vaskülit de buna sebep oluyor olabilir.

Dil Görüntüsü

Dilinizin rengi de sağlığınız için önem arz etmektedir. Bazen dilinizin üzerinde beyaz ve ince bir tabaka olabilir. Eğer bu tabaka inceyse vücudunuz oldukça sağlıklı, ancak kalınsa bir doktora görünmenizde fayda var. İşte bunun sebepleri:

Beyaz bir dil tabakası, sindirim hastalıklarına delalet olabilir.

Karaciğer veya safra kesesi problemleriniz varsa aynı zamanda diliniz sararabilir.

Dilinizin üzerinde sarımsı-grimsi bir tabaka varsa bağırsak problemleriniz olabilir.

Göz Beyazlıklarında Kanlanma

Gözlerinizin beyaz kısmı sağlığınız hakkında çokça şey anlatabilir. Normal rengi beyaz olan bu tabakanın farklı renklere büründüğünü fark ederseniz, göz doktorunuza görünmenizde fayda var. İşte göz rengi değişiminin sebepleri:

Karaciğer problemleriniz varsa göz tabakanız beyazdan sarıya dönüşebilir.

Kırmızı yahut sarılı beyazlıklar bulaşıcı bir hastalığınız olduğu anlamına gelebilir.

Ekstra olarak bilgisayar başında uzun süre durmak veya klorlü suda kalmak da bunun sebebi olabilir. Bu durumda göz egzersizi yapmak sizin için oldukça iyi olabilir.

Tırnaklarınızın Sağlıksız Olması

Tırnaklarınızın renginde veya yapısındaki değişimleri de iyi gözlemlemeniz gerek. Normalde pürüzsüz ve içe doğru eğik olan tırnaklarınız şekil değiştirmeye başladıysa sebepleri şunlar olabilir:

Tırnağınızın içinde sarılı, kahverengili ve siyah lekeler varsa mantar enfeksiyonu kapmış olabilirsiniz.

Tırnaklarınız çok kolay kırılıyorsa ve üzerinde çentik çentik çizgiler varsa D, B1, kalsiyum ve demir eksikliği buna sebep olabilir. Bunun sebebi ayrıca romatizma da olabilir.

Diş Eti Rengi

Sağlıklı diş etleriniz aniden kırmızılaşıp şişmeye başlarsa bu endişe verici bir sinyal olabilir. Zayıf ve hastalıklı diş etlerinin de birçok sebebi olabilir:

Jinjivit (diş eti iltihabı), belirli bir diş iltihaplandığında ortaya çıkabilir. Bunun sebebi ciddi olabileceği gibi yalnızca sıcak ya da soğuk bir içecek içtiğiniz için de olmuş olabilir.

Periodontitis adı verilen rahatsızlık, diş aranızda birtakım yiyeceklerin kalması nedeniyle oluşabilir. Bu tip bir şey de diş ve diş etlerinizin sağlıksızlaşmasına yol açar.

Peridontal hastalıklar, diş etlerinizin yavaş yavaş çekilmesine sebep olur. Diş kökleriniz ne kadar açığa çıkarsa bu yüzden diş çatlaklarınız artabilir.

Bu belirtilerden herhangi birinin ciddi olduğunu düşünüyorsanız, ilgili sağlık hizmetini almanızda oldukça fayda var. Tabi vücudunuza takılıp da 'hastalık hastası olmamak da' çok önemli. Dil beyazlığı üzerinden gidecek olursak bunun sebebi o gün yediğiniz bir şey de olabilir. Mühim olan devamlı gördüğünüz semptomları tespit edip ona göre önlem almak.