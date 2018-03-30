Vücudunuzun Vitamin Eksikliği Çektiğini Haykıran 8 Belirti!

Vitamin eksikliği, gerek takviyeler ile gerekse besin kontrolleri ile kolaylıkla tedavi edilebilse de hala pek çok kişinin yaşadığı bir sorundur. İşte vitamin eksikliği çektiğinizi gösteren 8 belirti.

Günümüzde vitamin eksikliği kolay tedavi edilebildiği için ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmemektedir. Fakat tedavisinin kolaylığına rağmen günümüzde dünyanın dört bir yanında hala vitamin eksikliği sorunu yaşayan kişiler bulunmaktadır. Vitamin eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorsanız, fikrinizi değiştirmek için listemizi bir incelemenizi tavsiye ederiz.

1- Saç Dökülmesi

Gereğinden fazla çiğ yumurta yenmesi, yumurtanın içinde bulunan avidin maddesi nedeni ile vücudun B7 vitaminini (biyotin) sindirememesine neden olur. Daha fazla soya fasulyesi, püre veya fırınlanmış patates, muz ve badem tüketerek B7 vitamini tüketiminizi arttırabilirsiniz.

2- Kramplar

Çok fazla spor yaptığınızda kramp girmesinin nedeni, terle birlikte mineral dolayısı ile de kalsiyum, magnezyum ve potasyum kaybetmenizden kaynaklanır. Fındık, badem, balkabağı, muz ve elma tüketerek bu eksikliği giderebilirsiniz.

3- Ciltte Oluşan Kızarıklıklar

Ciltte oluşan kızarıklıkların nedeni de yine B7 vitamini eksikliğidir. Vücudumuzda yağda çözünen pek çok vitamin bulunsa da B vitaminlerini düzenli olarak almamız gerekir. Yukarıdaki besinlere ek olarak mantar, peynir, haşlanmış yumurta, ıspanak ve karnabahar ile B7 vitamini seviyenizi arttırabilirsiniz.

4- Uzuvlardaki Uyuşmalar

Hücrelere oksijen taşınmasında rol alan kan hücrelerinin üretiminde kullanılan besin bloklarını etkileyen B6, B12 ve B9 vitaminlerinin eksikliği, uzuvlarda uyuşukluk oluşmasına neden olur. Fasulye, narenciye, deniz ürünleri ve kümes hayvanları tüketerek bu eksiklikleri giderebilirsiniz.

5- El ve Kalçalardaki Şişlikler

El ve kalçalarda oluşan akne benzeri şişlikler, A ve D vitamini eksikliğinde görülür. Trans yağ kullanımını azaltmalı, somon, fındık, kırmızı biber ve havuç gibi besinlerin tüketimini arttırmalısınız.

6- Gözlerde Oluşan Sarılık

B12 vitamini eksikliğinde görülen bu soruna inek ve tavuk ciğeri, süt, somon, ton balığı ve koyun eti tüketerek çözüm bulabilirsiniz.

7- Hasarlı Diş Dokusu

Araştırmalar diş dokusunun zarar görmesindeki en büyük nedenin D vitamini eksikliği olduğunu gösteriyor. Süt ve süt ürünleri, kahverengi pirinç, domates, fasulye, balık, üzüm ve narenciye tüketimi D vitamini eksikliği ile baş etmek için birebirdir.

8- Ağız Etrafındaki Yaralar

Ağız etrafında oluşan çatlakların en büyük nedeni, demir ve çinko bakımından zengin olan B3, B2 ve B12 vitaminlerinde yaşanan eksikliktir. Kümes hayvanı, balık, yumurta, fasulye ve fındık tüketimini arttırmak, bu vitaminleri kazanmak için yararlı olacaktır.