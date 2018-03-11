Silinen Vücut Dövmeleri, Sonsuza Kadar Kalıcılığını Koruyo

Fransa’da yapılan yeni araştırmalar, dövmelerin sildirme işlemine rağmen dövmelerin neden sonsuza kadar deride kaldığını araştırdıkları çalışmalarını, bir adım ileriye götürdü.

Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy'den, Sandrine Henri ve Bernard Malissen'in önderliğindeki araştırmacılardan oluşan bir ekip, kişilerin öldüklerinde cilt hücrelerinin dövme pigmentini yeni hücrelere taşıdıklarını ve dövmenin bu şekilde kalıcılığını koruduğunu keşfetti.

Ekip, genetik olarak tasarlanmış bir fare geliştirdi ve kuyruğuna dövme yaptı. Mürekkep, makrofajlar (dermis tabakası içinde bulunan bağışıklık kazanmış hücreler) tarafından toplandı, ancak bu makrofajların fare öldükten sonra, dövme görünümünün değişmediği saptandı.

Araştırmacılar, dövme hücrelerinin yeniden ortaya çıkma nedeninin, öncü hücrelerden türetilen yeni makrofajlara bağlı olduğunu belirlediler. Daha önce yapılan araştırmalar, makrofajların dövme iğnesinin neden olduğu yaraya çekildiğini ve emildiğini doğrulamıştı.

Araştırma ekibi, ayrıca pigmenti yakalama, serbest bırakma ve tekrar yakalama döngüsünün sürekli bir süreç olduğunu gözlemledi. Bu durum ise, farede dövme yapılmış cildin bir parçasının hücreler arası sürekli transfer geçirdiğini teyit ediyordu.

Henri konu hakkında, “Biz, pigment yüklü makrofajların, yetişkin yaşamı boyunca ve öldüğü zaman, komşu makrofajların bıraktığı pigmentlerin tekrar yakalandığını ve dövmelerin bu şekilde kalıcılığını koruduğunu düşünüyoruz” dedi. Bununla birlikte araştırmada, lazer ameliyatının kalıcı dövmeyi kaldırma ve dövmeli hayatın çerçevesinden çıkmaya çalışan insanlara yardım edilmek için de yeni olanaklar sunduğunu görüyoruz. Dövme alanına uygulanan lazer ışınları sayesinde alanda bulunan makrofajlar tekrar yakalanmayacak hale getirilebilecekti.

Son birkaç yıldır giderek yaygınlaşan vücut dövmelerinin kullanımı araştırıldığında ise özellikle 26-40 yaş arasındaki ABD’li yetişkinlerin %40’ının mutlaka dövme yaptığını saptadı. Dövme yaptırmadaki artış ile birlikte dövme sildirmek için de atılan adımlar doğru orantılı olarak ilerlediğinden, son yıllarda dövme kaldırma işlemi, güvenli ve etkili hala getirilmeye çalışılıyor.

Dövme sildirme işlemi dövmenin rengine ve boyutuna göre süre farklılığı göstermekte. Örneğin 5 dakika süren bir işlemin yanı sıra 1 saat süren işlemler de olabiliyor Şu an için dövmenin etkilerini %100 oranında gidermek pek mümkün değil. Ancak başarı oranı yine de %90’larda diyebiliriz. Siyah renkteki basit dövmelerde başarı hemen hemen ten rengine yaklaşılabiliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer dövme sildirme işlemi yaptıysanız sonuç nasıldı? Tamamen silindi mi yoksa azda olsa etkileri mevcut mu?