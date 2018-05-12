Araştırmacılar: Haftada 12 Tane Yumurta Yiyebilirsiniz

Yıl boyu süren araştırmalara göre diyabet ve yumurta arasında herhangi bir bağlantı bulunmamakta.

Şeker hastalığına sahip sporculara iyi haber! Avusturyalı bilim insanlarının araştırmalarına göre sağlıklı bir diyetin parçası olarak haftada bir düzine yumurta yemenin, tip 1 ve tip 2 diyabetle bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Amerikan Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çalışmada Sydney Üniversitesi'nin Beslenme, Egzersiz ve Yeme Bozuklukları Enstitüsü tarafından yönetilen bir ekip, diyabet öncesi veya tip 2 diyabetli olmak üzere iki gönüllü grubu oluşturdu.

İlk grup haftada ikiden az yumurta yerken, diğer grup ise bir düzine yumurta yedi. İlk 3 ayda gönüllülerden mevcut kiloları korunmaları istendi. Sonraki 3 ay kilo vermeleri istenirken öteki 3 ayda da istedikleri kiloya gelebilmeleri söylendi. Bu süre zarfında ise gönüllülerin yumurta yeme miktarları sabit kaldı. Deneyin hiçbir aşamasında diyabet veya kardiyovasküler risk gözlemlenmedi. Onlarca yıldır yumurta yemenin şeker hastalığında riskli olduğu söyleniyordu, ancak sonuçlar bize tam tersini gösteriyor.