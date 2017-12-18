Hollanda'da bulunan IoHO adlı kuruluşun gerçekleştirdiği projede insan vücudunun fazlalık ısısını elektrik enerjisine çevrilerek, kripto para kazma işleminde kullanılmış ve bu işlemden 17.000 dijital para kazanılmış.

Hollanda’da bulunan ‘Institute of Human Obsolecence’, çalışma sanayinde robotların kaçınılmaz hakimiyetleri ışığında insan gücünü arttırmayı hedefleyen çalışmalar yapan bir kuruluş.

Robotlar ve insan gücüne dayalı hayatın diğer alanlarındaki iş gücü alanına giriş yapan yapay zeka ile ilgili artan endişeler konusunda farklı görüşler bulunuyor. Avrupa’da bulunan bir girişim, bu soruların sınırlarını ilginç ve özgün yöntemlerle zorluyor.

Hollanda’da bulunan ‘Institute of Human Obsolescence (IoHO)’ adlı kuruluş, gelecekte kullanmak üzere insan sermayesi kazanmak gibi (daha çok bitcoin benzeri) etkin bir yaklaşım sergiliyor. IoHO, 2015 yılında kurulduğundan bu yana insan sermayesi ve biyolojik emek ve veri üretim emeği arasında önemli bağlantılar çevresinde odaklanan birkaç araştırma ve sanat projesinde yer almış.

Hem niteliksel, hem de niceliksel yaklaşımlar sergileyen kurum, bazı özgün projelere imza atmış. Bunlar arasında insan vücudunun fazla ısısını toplayan bir giysi ile kripto para kazma gibi bir proje de bulunuyor.

IoHO’nun yaptığı bu elbiseler, termoelektrik jeneratörleri kullanarak vücut ısısını depoluyor ve daha sonra da kullanılabilir elektriğe çeviriyor.

Projede toplam 37 çalışan yer alarak, 212 saat ortaklaşa çalışma gerçekleştirmiş

İnsanlardan toplanan toplam enerji miktarı 127.210 miliwatt elektrik kapasitesine denk geliyor. Bu enerji, yaklaşık 17.000 kripto para kazma işleminde kullanılmış.

Kazancın yüzde 80’ini çalışanlar alırken, yüzde 20’sini ise IoHO almış.

IoHO’nun kurucusu Manuel Beltran projenin altında yatan düşünceyi şöyle açıklıyor: “Sanatın soyut şeyleri açıklayabileceğine inanıyorum. Sanatı kullanarak bir şeyleri harekete geçirebiliyorsunuz. Bu proje ile soru işaretleri doğurmak, yeni kıvılcımlara neden olmak istedim.”