Vücut Uzunluğunun 6 Katı Mesafeyi Zıplayarak Geçen Örümcek

Manchester Üniversitesi'nde araştırma yapan bir grup bilim insanı, Kim adını verdikleri bir örümceği eğiterek kendi boyunun 6 katı uzunluktaki mesafelerden atlamasını sağlamış.

Örümcekler çoğu insan için korkutucu ve örümcek fobisi (araknafobi) dünyada oldukça yaygın. Ülkemizde pek rastlanmasa da çok fazla zehirli ve ölümcül derecede zarar veren örümcek türü var. Bu da genetik hafızamız sayesinde onlara her zaman temkinli yaklaşmamıza sebep oluyor. Manchester Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı ise korkmak yerine bir örümceği eğitmeyi tercih etmişler.

Kim adındaki bu örümcek, phidippus regius türüne ait ve oldukça zararsız. Üstelik son derece sevimli görünüyor. Ancak yine de üzerimize aniden zıplayan bir örümceği hiç birimiz hoş karşılamayız. Kim'in ait olduğu tür zaten zıplama yeteneği ile meşhur ve bu konuda oldukça başarılılar. Ancak Kim bu yeteneğinin üstüne bir de özel bir eğitim almış. Kendi boyunun 6 katı mesafeden karşıya kolayca atlayabiliyor. İnsanlar ise en fazla kendi boylarının 1.5 katı mesafeyi zıplayabiliyorlar.

Tabii ki bu eğitim keyfi değil ve bilim insanları örümceklerin zıplama mekaniklerinin nasıl olduğunu araştırıyorlar. Araştırma sonucunda elde edilen bilgilere göre ise örümcekler zıplarken bacaklarını uzatmak için hidrolik basınç kullanıyorlar ve atlayış gerçekleşirken vücut ağırlıklarının beş katı bir basınç meydana geliyor. Aynı zamanda Kim'in yukarıdan gerçekleştirdiği atlayışlarda çok daha hızlı ve rahat olduğu da ortaya çıkmış ve örümceklerinn yaygın olarak yaptıkları da aslında bu.

Bilim insanları örümceklerin atlama kabiliyetini daha rahat anlayabilmek ve taklit edebilmek için bir tür robotta tasarladılar, ancak elde edilen sonuçlar makinelerin henüz doğanın verdiği yetenekler ile mücadele edecek güce ulaşamadığını gösteriyor.