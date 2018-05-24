Vücut Yaşı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bedeniniz, yaşam biçiminize bağlı olarak çok daha genç ya da yaşlı görünebilir ve işlev görebilir.

Hemen hemen herkes, doğum tarihini bilir. Fakat bir vücut, fiziksel durum ve yaşam şekline bağlı olarak daha genç yahut daha yaşlı bir görünüme ve işleyişe de sahip olabilir! Yani, kronolojik yaşınız biyolojik yaşınızdan bir hayli farklı olabilir. Peki vücudumuzun gerçek yaşı kaç ve vücut yaşı nasıl hesaplanır? Şimdi ona bakalım...

Vücut yaşı hesaplama

1. Kalça ölçümünüzü (cm) bel ölçümünüzle (cm) bölün. 0,816’dan küçükse, gerçek yaşınıza 4 sene ekleyin.

2. Sağ elinizin ilk 2 parmağını, sol bileğin iç kısmına, baş parmağınızın hemen altına yerleştirin. 10 saniye boyunca vuruş adedini sayın, ardından bu sayıyı altıyla çarpın.

54-59 ise, yaşınızdan 4 sene çıkartın.

60-64 ise, 2 sene çıkartın.

65-72 ise, 1 sene ekleyin.

73-76 ise, 2 sene ekleyin.





3. Sırtınız dik, bacaklar bitişik ve kollarınız omuz seviyesinde ve önde yere oturun. Bacaklarınızın yanında, parmak uçlarınızın hemen altındaki noktayı işaretleyin ve sonra bacaklarınızı düz tutarak ileri doğru yavaşça ilerleyin. Parmaklarınızın ulaştığı yeri işaretleyin ve iki işaret arasındaki mesafeyi santimetre olarak ölçün.

0-25 ise, 3 sene ekleyin.

25,1-37 ise, 2 sene ekleyin.

37,1-40 ise, 2 sene çıkarın.

40,1-48+ ise, 3 sene çıkarın.

4. Durmadan, yapabildiğiniz kadar modifiye şınav çekin (dizlerin üzerinde), vücudunuzu düz bir çizgide tutarak ve göğsünüzü 10 cm’lik bir alana kadar alçaltın.

0-30 ise, 2 sene ekleyin.

31-60 ise, 1 sene ekleyin.

61-90 ise, 1 sene çıkarın.

91+ ise, 2 sene çıkarın.

5. Aşağıdaki sorulara göre puan verin...

Ben çoğunlukla günde bir defa yemek yiyorum (atıştırmalıklar dahil).

İki: 1 puan.

Üç: 2 puan.

Dört: 3 puan.

Beş: 4 puan.

Yüksek yağlı ya da kızarmış aperatifler yiyorum.

Düzenli olarak (haftada 7 ya da daha fazla): 1 puan.

Bazen (haftada 4-6 defa): 2 puan.

Nadiren (haftada 0-3 defa): 3 puan.

Asla: 4 puan.

Meyve ya da sebze içeren yemek ya da atıştırmalıklar yiyorum.

Asla: 1 puan.

Nadiren (haftada 1-5 defa): 2 puan.

Bazen (haftada 6-9 defa): 3 puan.

Düzenli olarak (haftada 10 ya da daha fazla defa): 4 puan.

Trans yağ, doymuş yağ ve büyük miktarlarda sodyum, nitrat, gıda kimyasalları ve şeker içeren işlenmiş gıdalar tüketiyorum.

Asla: 1 puan.

Nadiren: 2 puan.

Bazen: 3 puan.

Aşağı yukarı her zaman: 4 puan.

Ve sahip olduğunuz puan'a göre yaşınıza yıllar ekleyin ya da çıkartın.

0-9 puan: 3 sene ekle.

10-12 puan: 2 sene ekle.

13-15 puan: 2 sene çıkar.

16-17 puan: 3 sene çıkar.