Osuruk Oluşumunu İnceleyen Elektronik Hap Geliştirildi

Vücudun çeşitli fonksiyonlarını ve değişimlerini inceleyen elektronik haplar yavaş yavaş hayatımıza girerken, bilim insanları işi farklı bir boyuta taşımayı başardı.

Haberimizin başlığını okurken yüzünüzde hafif bir gülümseme oluşmuş olabilir. Lakin her ne kadar ilk etapta bizlere komik gelse de, Avustralya'da çalışmalarını yürüten bilim insanları, vücuttaki gaz oluşumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilen bir kapsül geliştirdi.

Geliştirilen bu elektronik kapsül, yutulduktan sonra akıllı bir cep telefonuna kurulan özel bir uygulama ile eşleştiriliyor ve bu andan sonra, gerçek zamanlı veri iletimine başlanıyor. RMIT Üniversitesi'nden Kourosh Kalantar-Zadeh liderliğinde geliştirilen bu kapsül, 2.6 cm uzunluğunda ve 0.98 cm genişliğindeki bu kapsül, normalden biraz büyük vitamin haplarını andırıyor. İçeriğinde gümüş-oksit pil (maliyeti düşük, performanslı ve hafif piller) barındırıyor. Hapın uç kısmındaki gaz-geçirgen materyal sayesinde, bağırsaklardaki o anki gaz, hap içerisinde küçük boyutlarda depolanarak akıllı telefona bilgi gönderiliyor.

Tabi ki bu araştırmanın amacı 'Günde kaç kez gaç çıkardık acaba?!' tarzında bir geyik konusu oluşturması değil. Araştırmacılar bu elektronik kapsülün, diyetteki hastaların bağırsaklarının yenilen ve içilenlere göre nasıl tepki verdiğini ve bağırsak mikrobiyomunun (bağırsaktaki yararlı/zararlı bütün bakteriler) incelenmesi için büyük bir keşif olduğunu düşünüyorlar. Umuyoruz bu hap, konuyla ilgili mağduriyet yaşayan hastalara faydalı olacaktır.