3 yaşındaki oğlunu silahla taciz etmek ve oral sekse zorlamak gibi adice suçlamalarla göz altına alınan Jaffer, Vungle'daki işinden de kovuldu.

Vungle adlı hızla büyüyen mobil reklam firmasının CEO’su Zain Jaffer, ateşli silahla oğlunu taciz etme suçuyla tutuklandıktan sonra firmadan kovuldu.

San Mateo adlı ilçenin baş savcısı Steve Wagstaffe’nin söylediğine göre Jaffer ilk aşamada cinayete teşebbüs suçuyla tutuklanmış fakat, öldürme kastı bulunduğuna dair kanıt bulunamayınca, bu suçlama geri alınmış. Bununla birlikte aşağıda belirteceğimiz suçlamalar devam ederken, 300.000$ kefalet karşılığında göz altında tutuluyor.

Ateşli silahla saldırı, çocuk istismarı, çocuk üzerinde sapıkça muamele ve 10 yaşın altındaki bir çocukla oral ilişki, Jaffer’e karşı yapılan ağır suçlamalar listesinde yer alıyor. Aynı zamanda 1 yaşındaki kızının da çocuk istismarı kurbanı olduğuna dair bir iddia var.

Bunun yanında bir polise ve ilk yardım personeline karşı zor kullanma yönünde bir başka suçlama da yer alıyor.

San Mateo County mahkumiyet ofisinin yaptığı açıklamaya göre Jaffer’in ilk mahkemesi 1 Kasım’da düzenlenecek. Ofis Jaffer’in 29 yaşında olduğunu belirtti.

Vungle, Jaffer’in artık firma çalışan olmadığını doğruladı. Firmanın yeni CEO’su, daha önce COO ve CFO olan Rick Tallman oldu.

Vungle daha önce Google Ventures, 500 Startups, Crosslink Capital gibi kuruluşlardan sermaye desteği almıştı.

LinkedIn’deki profiline göre Jaffer daha önce Mediaroots ve CyberPlanet’ta CEO görevinde bulunmuş. Profilde aynı zamanda King’s College Londen, London Business School ve University College London’da eğitim gördüğü de yazılı.

Vungle, 2011 yılında San Francisco’da kurulmuştu.