Instagram’a geleceği konuşulan görüntülü çağrı hakkında şirketten bir açıklama geldi. Instagram, bu iddialar hakkında konuşmayacağını söyledi.

Instagram, geçtiğimiz senelerde Snapchat ile giriştiği popüler sosyal medya savaşını kazanmayı başardı. Bu süreçte defalarca kez Snapchat’i kopyalayan şirket, şu sıralar dünya üzerinde en çok etkileşim alan sosyal medyalardan biri olarak görülüyor. Genelde WhatsApp’la ilgili haberler yaparken gördüğümüz WAbetaInfo, Instagram’ın halka açık olmayan sürümünde bir görüntülü çağrı özelliği tespit etti.

Genelde anlık iletişim ihtiyaçlarımızı bir başka Facebook platformu olan WhatsApp’ta giderdiğimiz için Instagram’da böyle bir yeniliğe gerek var mı bilemiyorum, ancak Facebook’un bu özelliği Instagram’a nasıl ekleyeceğini ayrıca merak ediyorum. Facebook, Instagram’a videolu görüşme geleceği iddiaları hakkında, “Söylentiler ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” demekle yetindi.

Instagram’ın kullanıcıları memnun etmesi için sürekli yeni özellikler test ettiklerini belirten Facebook, bu ayın başlarında Instagram Hikayeler’e gelen Giphy ortaklığında GIF özelliğini hatırlattı. Facebook’un yaptığı açıklamalara göre Instagram’da bu tarz bir özellik görmeyebiliriz, ancak sahip olduğu kitleyi göz önüne aldığımızda iyi düşünülmüş bir canlı video özelliği iş yapabilir.

Son yıllarda pek çok Snapchat kullanıcısı Instagram’ın daha çok insana ulaşan hikayeler özelliğine katılmış durumda, ancak pek çoğu hala Snapchat’in sohbet özelliğini kullanıyor. Snapchat’te fotoğraf, ses klibi, video klip, metin mesajı gibi özelliklerle birlikte sesli ve görüntülü sohbet etme imkanı da bulunuyor. Peki, sizler Instagram’a görüntülü konuşma özelliğinin gelmesini ister miydiniz*