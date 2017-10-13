Waffle Kelimesinin Türkçe Karşılığı İçin Gelen 10 Öneri

Türk Dil Kurumu’nun Twitter’daki parodi hesabı olan @TurkDilKurum, waffle kelimesinin karşılığı için önerilere açık olduklarını belirten bir paylaşımda bulundu. Gelen cevaplar da tahmin edeceğiniz üzere oldukça eğlenceli.

Türk Dil Kurumu’nun resmi Twitter sayfası BTK’nınki kadar aktif değil. Hatta BTK için kamu tabanlı Twitter sayfaları arasında en aktif olan kurum olduğunu söyleyebiliriz. Gerek hazırladığı anketler gerekse de yaptığı uyarı niteliğinde paylaşımlar, bu hesabı bizim de yakından takip etmemizi sağlıyor. Fakat şu an konumuz ne BTK ne de TDK (aslında TDK da resmi olanı değil).

TDK’nın Twitter’daki parodi şubesi olan @TurkDilKurum, geçtiğimiz günlerde waffle kelimesine alternatif olacak isim önerilerine açık olduklarını belirten bir paylaşımda bulundu. Biz de bunlardan en eğlenceli olanlarını bir araya getirelim dedik.