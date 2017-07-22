Yakın zamanda gösterilen fragman, bir çok teoriye neden oldu. Her zamanki gibi izleyiciyi tahrik etmeyi seven Kirkman, kafaları karıştırmayı yine başardı.

Evet, nihayet AMC’nin ‘The Walking Dead’ gösterisinin 8. sezonuna işaret eden bir adet fragman yayınlanmış durumda. Doğrusunu söylemek gerekirse fragman, ciddi anlamda takipçi kitlesinin teorilerine muhatap oluyor.

Fragmanda kafa kurcalayan en önemli bölüm, fragmanın son birkaç saniyesi. Parlak ışıklandırmanın olduğu odada, bir miktar çiçek, yürüyen bir değnek ve oldukça yaşlı Rick’in yatakta yatışını gördüğümüz anlar.

Peki söyleyin, nedir bütün bunların anlamı?

Birinci Olasılık: Hepsi bir rüyadan ibaretti

Dile getirilebilecek ilk önemli çıkarım, Rick’in Atlanta’ya geri dönmüş olabileceğine dair. Tıpkı kıyamet öncesi Atlanta’da olduğu gibi. Bildiğiniz üzere gösterinin tamamı gerçekleşmemişti ve Rick, gösterinin heyecanlı anları boyunca komada yatıyordu.

Ortaya atılan teoriler arasında sivrilen biri var ki, komik yorumlara neden oluyor.

Teoriye göre Rick Grimes, karısının en iyi arkadaşı ile yattığını hayal ediyor ve sonra her ikisi de bir çok diğer insanla birlikte korkunç bir şekilde ölüp gidiyorlar. Ve aynı zamanda oğlu da gözünü kaybediyor. Rick’i korkunç bir insan olarak tasavvur eden bu ve bunun gibi berbat sahneler sıklıkla canlandırılıyor.

Ama tabii tüm bu sahnelerin canlandırılmasının bir nedeni var.

Robert Kirkman toplantılarda ve kendisi ve editör Sean Mackiewicz takipçilerden gelen mesajları cevaplandırırken, okuyucuları kasten yanlış yönlendirmeyi seviyor. Her ikisi de çılgın teorilerin fitilini ateşleyerek insanları deliye çevirmekten hoşlanıyorlar.

Görünen o ki gösterinin yapımcıları, birinci sezonda hastanede yatan Rick’in, cehenneme uyanışını yansıtan sahnelere benzer görüntülerle bizi yine bu tip bir moda sokmaya çalışıyorlar. İnsanların geçmişle bağlantı kurarak panik yapacaklarını biliyorlar belli ki.

Hemen hemen başarmak üzereler ama biraz daha araştırma yaparak aslında neler olup bittiğini görebiliriz.

İkinci Seçenek: Zamanda sıçrama yapmak üzereyiz

Bu sezonun büyük ihtimalle üzerine kurulu olacağı komk hikaye dizisi ‘All Out War’dan sonra kitaplar zamanda bilinmeyen miktarda yıl öteye gidiyorlar.

Mizah dergisinin yazarı ve yapımcısı Robert Kirkman tam bir tarih vermezken, zamanda beş ya da daha fazla yıl öteye geçiş yapmış olabileceğimizi söylüyor.

Gördüğümüz sahnenin bu çılgın savaşın bittiği yıllara denk geliyor olması oldukça muhtemel. Rick, Saviors’larla yapılan savaşta yaralanmış, ve tıpkı dergide görüldüğü üzere sakal bırakmış.

Bu ihtimal, bir çok teoriden daha olası.

Neler olacağını Walking Dead 22 Ekim’de sahnelere döndüğünde hep birlikte göreceğiz.