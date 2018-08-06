Walking Dead'in Kötü Karakteri Negan, Tekken 7'ye Geliyor

Uzun süredir hayranlarının oyunda görmek istediği The Walking Dead'in beyzbol sopalı kötüsü Negan, Sezon 2 içeriğinde kendini gösterdi.

Oyun evrenine ait olmayan karakterlerin dövüş oyunlarına konuk olması, oyuncular açısından hoş bir detay olarak karşılanır. Özellikle Mortal Kombat'a yapılan Kratos transferinden sonra tavan yapan bu olay, daha sonrasında da birçok dövüş oyunu için gelenekselleşmiş hale geldi.

Geçtiğimiz yıldan beri Tekken 7 fanları sosyal medya üzerinden, oyunun yapımcısı Katsuhiro Harada'ya Negan'ı oyunda görmek istediklerini belirtiyorlar. Ancak son olarak 2017'nin Nisan ayında konuyla ilgili konuşan Harada, olumsuz yanıt vermişti.

"Negan'ı oyunda şu 'zincirli sopayla' mı görmek istiyorsunuz? Negan tarihi bir kötü karakter ama oyun için fazlasıyla güçsüz."

Görünen o ki Harada'nın fikri zamanla değişmiş. 2. sezonun 'season pass' paketini satın alanlara Anna Williams ve Lei Wulong karakterleri ile birlikte Negan da hediye edilecek. Dilerseniz sizleri karakterlerin duyuru videosuyla baş başa bırakalım.