Robert Kirkman Amazon'la Anlaşarak Prime Video'ya Geçti

The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Outcast gibi filmlerin yapımcısı olan Kirkman, imzaladığı yeni anlaşma ile artık Amazon Prime Video için film yapacak. Anlaşma aynı zamanda Skybound prodüksiyon firmasının da Amazon'la birlikte çalışmasını ön görüyor.

Yayın servisleri için oldukça yoğun bir haftaydı. Amazon ise haftayı büyük bir duyuruyla kapatıyor: Firma, ‘The Walking Dead’in yapımcısı Robert Krikman ile tam kapsamlı bir anlaşma sağlamış. Bunun yanında Skybound Entertainment adlı prodüksiyon firması ile de ilk aşama anlaşması imzalanmış. Bu gelişme bir anlamda, The Walking Dead, Fear the Walking Dead ve Cinemax’ta yayınlanan Outcast’in arkasındaki beynin üreteceği yeni filmlerle Amazon Prime Video’nun ayrıcalıklı hale gelmesini sağlayacak.

Skybound, geçmişi itibariyle her iki Walking Dead TV dizilerinin arkasındaki ağ olan AMC ile yakın ilişkilere sahip. Kirkman iki yıl önce yayın kuruluşu ile tam kapsamlı bir anlaşma imzalamıştı (Şu an itibariyle Cinemax’ta gösterilecek olan Outcast, kapsam dışında tutulmuştu). The Walking Dead’in geçen yıl yaşadığı düşüş oranlarına rağmen televizyonda en çok izlenen dizilerden biri olma özelliğini korumaya devam etmişti. Yapılan bu anlaşma da AMC için en çok kar getiren hit yapımcıları firmada tutmayı sağlamaya dönüktü.

Amazon, Skybound’un tutkulu beklentilerini tatmin etmek için daha iyi bir seçenek

Yaşanan bu gelişme şimdi yapılacak tüm yeni diziler için Amazon’u aynı konuma taşıyacak. Skybound ile yapılan büyük anlaşma, Amazon’un, firmanın yapacağı tüm yeni projelerde birincil pay sahibi olmasını sağlayacak. Bu anlaşma Amazon için inanılmaz bir anlam ifade ediyor olmakla birlikte, aynı zamanda Skybound’un dijital stratejilere olan aşırı ilgisini göz önünde bulunduracak olursak, anlam ifade ediyor. Yapımcı David Alpert’in idaresi altında firma, YouTube Red programcılığına iştahlı bir biçimde atlamış, aynı zamanda Delusion gibi sanal gerçeklik projelerine ve bir uygulama ile yürütülen Capture gibi deneysel filmlere de el atmıştı. Amazon’un oldukça geniş bir aralıkta yer alan ürün ve servislerini göz önünde bulundurduğumuzda Skybound’un dijital dünyaya olan yaklaşımını karşılayabilecek en makul alanın Jeff Bezos’un firması olduğunu da görebiliriz.

Bunun yanında bu anlaşmanın yayıncılık hizmet programı sektörünün bizatihi yaşamakta olduğu süregelen evrime de ilginç bir katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Daha bu hafta Netflix orijinal programcılığı geliştirmek için Mark Millar’ın firmasını satın aldığını söylemişti. Disney ise daha önce söz verdiği üzere kendi yayın servisini 2019 yılında faaliyete geçireceğini açıklamıştı. Skybound’un Amazon ile olan ortaklığı, mevcut TV kanallarının en ilgi çekenlerinden birini dahil etmek suretiyle yayıncılık hizmetini bir adım daha ileriye taşıyor.

Şurası kesin ki bu anlaşma ile birlikte Prime Video, korku ve savaş filmi tutkunları için de facto kanal olacak.