Pokemon Go ile popülerleşen ve harita üzerindeki GPS verilerine dayanan mobil oyunların sayısı gün geçtikte artıyor. 8 yıldır ekranlara kilitleyen dizi The Walking Dead için piyasaya sürülecek Walking Dead: Our World isimli oyuna dair ilk fragman yayınlandı.

Televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinden The Walking Dead, ülkemizde de ciddi bir takipçi kitlesine sahip. An itibariyle 8. sezonunun sonlarına doğru yaklaştığımız yapımda, hikaye ve karakterler oldukça değişti. Beklenmedik ölümler, sınırları zorlayan düşmanlar ve kıtlıkla gelen hayatta kalma çabası, tek tehdidin zombiler olmadığı bir dünyada kahramanları zora sokuyor. Dizi için yapılmış çok sayıda bilgisayar ve mobil oyun varken bunlardan hiçbiri dizinin hikayesi kadar dokunaklı ve geniş bir dünya sunamadı. Ancak oyun yapım stüdyosu Next Games, Pokemon Go ile tecrübe edilen harita üzerinde, sokaklarda oynanacak mobil oyun deneyimini Walking Dead evreni ile birleştiriyor. Oyun için daha önce şöyle bir tanıtım filmi yayınlanmıştı: iOS ve Android platformları için gelecek oyun, Google’ın Haritalar servisindeki verileri kullanacak. Haritalar servisi güncellendikçe oyunun veri tabanı da güncellenecek. Yeni binalar, yeni yollar inşa edildikçe oyunun içinde bunları anlık olarak görmek mümkün olacak. Hatırlarsanız Pokemon Go’nun servisi bu kadar dinamik değildi. Arttırılmış gerçeklik deneyimini üst düzeyde sunması planlanan Walking Dead: Our World için yayınlanan ilk fragman şu şekilde: Telefonların ekranlarından, artık her biri ikonikleşen karakterler olan Walking Dead kahramanlarıyla şehrimizin, kasabamızın ve hatta bazen evlerimizin içinde çıkan zombilerle savaşacağız. Muhtemelen bu savaşın amacı da erzak bulmak, bölgeleri ele geçirmek ve diğer topluluklarla mücadele etmek olacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında duyurulan yapımın henüz ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak iOS cihazlar için yılın ikinci yarısında geleceği söylentileri var. Nitekim fragmanın yayınlanmasından hareketle, Next Games’in bu tarihi yakında açıklaması muhtemel. Oyun ve The Walking Dead dizisi hakkındaki düşüncelerinizi bekliyoruz dostlar.

Kaynak : http://www.ibtimes.com/walking-dead-our-world-uses-google-maps-realistic-experience-2662758

