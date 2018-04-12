Bir kripto para borsası şirketinde görev yapan Mati Greenspan isimli analist, Bitcoin’in 2018 başından bu yana değer kaybetme eğilimini yorumladı. Kendisine göre Wall Street, Bitcoin’e önemli bir ölçüde değer akışı sağlayacak.

Dünyayı kasıp kavuran kripto para mevzusu, başından beri çoğu devletin kontrol altına almaya çalıştığı fakat başarılı olamadığı bir konu. Çoğu ekonomist kripto paraların, standart banknotların dijitalleşmesi yolunda önemli bir devrim olduğunu söylüyor. Yani kripto paralar, birer yatırım aracı olmaktan çok, ileride birer değişim aracı olabilirler. Bitcoin ise en değerli kripto para birimi olarak yıl başından bu yana değer kaybetmeye devam diyor.

Etoro isimli borsa şirketinin finansal teknoloji analistlerinden olan Mati Greenspan isimli uzman, Bitcoin’in kaderini değiştirecek bir planın çok yakında uygulanacağını söyledi. Bitcoin’in daha önceki yıllarda da böylesine büyük değer kayıpları yaşadığını belirten Greenspan, 2013’te yaşanan %70’lik değer kaybı örneğini verdi. Kendisine göre Bitcoin toparlanacak ve yakın zamanda değeri artmaya başlayacak.

Greespan, bu konudaki en önemli muhtemel etmenin de Wall Street borsası olduğunu söylüyor. Kendisine göre Wall Street, rahatlıkla nakde çevirilebilen yatırım araçlarının kullanımında Bitcoin’e destek sunacak. Yani önemli ölçüde likidite desteği söz konusu olacak.

Uzmana göre Wall Street, Bitcoin oyununa katılmaya çoktan hazır olduğunu, hatta bunu “Onlar biz konuşurken köprüleri çoktan inşa ettiler. Boğa ya da ayı dolu olup olmayacaklarını bilmiyoruz. Ancak önemli olan bu piyasaya yeni bir likidite katmaya hazır olmaları.” sözleriyle aktarıyor.

Bitcoin’in daha önce yükselmesini ve büyük değer kayıplarından sonra daha uzun ve dik yamaçları aşmasını sağlayan şey de borsa şirketlerinin sayısındaki artıştı. Yatırımcılar, borsa sayısı arttıkça daha da güvenilir bir pazarda olduklarını anlamışlardı. Bitcoin gerçekten de yükselir ve eski günlerine döner mi bilinmez, ancak dünyanın en büyük borsası olan Wall Street’in desteğini alması önemli.