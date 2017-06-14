Wall Street, Trump'a Yönelik 4 Felaket Senaryosu Açıkladı!

Trump'ın liderliğinde büyük bir çıkmazın içerisine giren ABD, bu süreçten kurtulmanın yollarını arıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başı beladan kurtulabilmiş değil. Aşırıcı politikası yüzünden başına gelmeyen kalmayan Trump’ın üzerinde bulunan suçlamalar hem Amerika’yı hem de tüm dünyayı kaosa sürükleyebilir. Başkanlığa ilk geldiği günden beri teknoloji firmaları ile ters düşen Trump, Apple gibi firmalara üretimlerini Amerika'ya taşımasını istemişti. Birçok olaydan birikmiş sinirlein üzerine bir de seçim zamanında Rusya’nın oylamalara müdahale ettiğinin anlaşılması üzerine birinci zanlı normal olarak Trump olmuştu.

ABD Merkez Bankası FED, iki gündür yaptığı toplantı sonucunda, para politikalarına yönelik kararını açıklayacak. Beyaz Saray’da yaşanan belirsizlik piyasaları derinden sallarken, Wall Street’in 4 farklı senaryo oluşturmasını sağladı. Dört farklı senaryoda 3’ünün çok kötü birisinin ise çok daha kötü olduğu bir senaryoyu oluşturan Wall Street, Trump’ın aklanıp yoluna bu şekilde devam etme ihtimalini yalnızca %10 olarak belirledi.

Trump Yönetiminde ABD’yi Bekleyen 4 Senaryo

En yıpratıcı senaryo

Trump’ın ve çevresindekilerin uzun yıllar boyunca devam edecek soruşturmasında bir sonuca varılamayacak.

Kutuplaşmalar oluşturacak senaryo

Trump kendisine karşı gelen herkese saldırgan bir politika izleyerek başkanlık dönemini sonuna kadar devam ettirecek.

Aralarında en iyisi

Trump’a gelen yüksek baskılar, 2018’de görevini Başkan Yardımcısı Mike Pence’e bırakmasını sağlayacak. Pence, Trump’a göre daha yumuşak bir politika uygulayarak kısa süreli bir huzur getirecek.

Açık ara en kötü senaryo

Trump tüm suçlamalardan aklanarak başkanlığını sürdürmeye ve Twitter’dan Stephen King gibi ünlüleri engellemeye devam edecek.

Senaryolar ne olursa olsun, dolarda ciddi dalgalanmaların yaşanmasına hazır olmak gerekiyor. Bu sıralar sürekli düşüte olan dolar, bu senaryolara göre düşüşünü sürdürebilir veya yükseltebilir.