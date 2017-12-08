Amerikan FIA kurumunun ilgili kuruluşlara gönderdiği mektupta, Bitcoin fiyatlarının hızlı değişmesi nedeniyle işlemlerde belirsizlik olacağını, gerekli incelemelerin yapılması için yeterli zaman bulunmadığı için Bitcoin vadeleriyle ilgili olarak self sertifikalandırmalı işlem yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Bitcoin taraftarları bu hafta sonu itibariyle başlayacak olan vadeli satışlarla birlikte dijital paranın yatırım aracı olarak kabul edilmesini ateşli şekilde savunsalar da, dünyanın en büyük bankalarının bu yöndeki gidişatı durdurabilecekleri bildiriliyor.

Futures Industry Association (FIA), geçtiğimiz hafta bitcoin vadelerinin işlem görmesinin başlatılmasını onaylayan Commodity Futures Trading Commission (CFTC)’a uyarı mahiyetinde bir mektup göndermişti. Wall Strett’te bulunan tüm büyük bankaları kapsayan lobi grubu, düzenleyici kurulu, bitcoin hisselerinin hızlı hareketlerinden ötürü tam bir kamu şeffaflığı ve veri girişinin yapılmasını imkansız hale getirdiği konusunda uyarıyor.

Bitcoin fiyatı Perşembe günü 15.000$’ın üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmıştı. Piyasa değeri ise şu an itibariyle 250 milyar doları aşıyor.

FIA, yavaş işleyen mevcut finansal sistemin, bitcoin fiyatlarının artış gösteren uçuculuğuyla baş edemeyeceği konusunda endişe taşıyor.

NASDAQ geçtiğimiz hafta 2018 yılında bitcoin hisselerinin başlatılacağına dair planlarını duyurmuştu. Daha öncesinde ise Chicago’da bulunan CME ve Cboe borsaları, CFTC’nin onayından sonra, 17 Aralık’ta bitcoin hisselerinin satışına başlanacağını duyurmuştu.

Medyanın ele geçirdiği taslak mektup, düzenleyicilerin inceleme için yeterli zamanları olmayacağı gerekçesiyle borsaları, bitcoin hisselerini kendiliğinden sertifikalandırılmış bir rejim altında işleme koymamaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Mektupta “Bu yeni ürünlerin self sertifikalı görüntüsü, satışının altında yatan potansiyel risklerle uyum sağlamıyor. Bu nedenle de gözden geçirilmeye ihtiyaç var” deniyor.

FIA’nın mektubunda “Şeffaflığın olmayışı ve bu hisse senetlerine dayalı olası referans ürünlerin düzenlenmesi gerekliliği, referans ürünlerin manipülasyona, çalınmaya ve operasyonel risklere açık olup olmadığına dair yeterli bir incelemenin yapılması gerektiği hususunda hala endişeler taşıdığımızı belirtmek isteriz” deniyor.