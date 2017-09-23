Walmart, akıllı ev sistemleri üreten "August" ve teslimat üzerine çalışan "Deliv" ile birlikte geliştirdiği "Buzdolabına Servis" uygulamasını başlatmaya hazırlanıyor.

Teknolojiyle beraber alışveriş yapmak artık çok farklı bir anlam kazanmaya başladı. Zaten internetten tek tıkla bir şeyler satın almak devrim niteliğindeyken, Amazon gibi satış siteleri "Drone" ile eve servis yapmak gibi uygulamalarla hala internetten alışveriş yapmaya farklı anlamlar katmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili çalışmalara ise Walmart isimli alışveriş merkezi, "buzdolabına servis" uygulamasıyla son noktayı koydu.

"Buzdolabına Servis" adını verdikleri uygulama Walmart'ın August isimli akıllı ev sistemleri üreten bir şirket ve Deliv isimli eve servis şirketilerinin birlikte çalışmasıyla ortaya konuldu. Uygulama ise kısaca şöyle çalışıyor: Siz Walmart'ın sitesinden alışveriş yapıp, eve servis seçeneğini ve kaçta servis edileceğini seçiyorsunuz. Daha sonra eve servis elemanına sizin evinize girmek için tek seferlik bir şifre üretiliyor. Bu üretilen şifreyle siz evde yokken, eve servis elemanı eve girerse telefonunuza bir bildirim geliyor ve evinizin kamerasını bu bildirim aracılığıyla eve servis süreci boyunca izleyebiliyorsunuz. Daha sonra servis elemanı sizin alışverişinizi buzdolabınıza yerleştirip gidiyor.

Walmart'ın bu ayın başında Silikon Vadisi çevresindeki bir kaç evle birlikte pilot uygulama alanı bulduğu uygulamanın, zamanla tüm Amerika'da isteyen ev sahiplerine uygulanabileceği söyleniyor. Neredeyse bize bilim kurgu filmlerini hatırlatan bu uygulamanın şimdilik ne gibi sorunlara yol açabileceği şirket tarafından belirtilmiyor. Fakat uygulanabilirse, eve alışverişi acayip kolaylaştıracağı kesin.