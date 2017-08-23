Amerika'nın en büyük market oluşumu olan Walmart, Google Express programı ile kendi alışveriş sistemini entegre ederek müşterilerinin Google Home asistanı üzerinden sesle sipariş vermelerine olanak sağlıyor ve böylece internet ortamında Amazon'un hakimiyetini baltalamayı amaçlıyor.

Çevrimiçi ortamın lideri Amazon’la rekabette bir adım daha öteye giden Walmart, Google ile işbirliği yaparak, sesli alışveriş sistemine geçeceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük perakende mağazalar zincirine sahip olan Walmart Çarşamba günü yaptığı açıklamada Google ile gerçekleştirecekleri işbirliğiyle yüz binlerce ürünün ‘Google Assistant’ üzerinden yapılacağını belirtti. Söz konusu sistem, Eylül ayı sonuna doğru hizmete girecek.

Walmart Amerika E-Ticaret İşletmeciliği CEO’su Marc Lore konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sesli alışveriş, günlük alışveriş davranışlarının önemli bir parçası haline geliyor” dedi.

Ses asistanı Home’un kullanım alanını daha da genişletme çabasında olan Google’ın attığı bu adım, Home asistanının şimdiye kadar entegre edileceği ilk büyük çaplı mağazacılık faaliyeti olacak.

Söz konusu işbirliğiyle ilgili olarak verilen örnekte süt, ekmek ve peynir gibi genel ürünlerin sesli olarak dile getirilmesiyle Home Assistant’ın bu ürünlerden hangi miktarda veya ebatta istendiğini tam olarak anlayacağı ve bu doğrultuda sipariş vereceği belirtiliyor.

Home ilk kez Şubat ayında sektöre giriş yapmış, Target ve Costco gibi kırktan fazla perakende mağazadan internet üzerinden ‘Google Express’ programı altında sesli olarak sipariş verme imkanı kazandırılmıştı. Bununla birlikte 2014 yılından bu yana piyasada hüküm süren Echo’nun verdiği hizmetin yanında oldukça güdük kalan bu rakamı arttırmak için atılan bu adım, oldukça önem taşıyor.

Amerika’da mevcut tüm marketlerden daha fazla sayıda şubesi olan ve aynı zamanda en büyük market hissesine sahip olan Walmart, internet ortamında Amazon ile arasındaki mesafeyi azaltmak için son zamanlarda etkili adımlar atıyor. Firma, hem mağazalarının hem de online alışverişlerin bilgilerinden oluşan verilerin bulunduğu ‘Kolay Sipariş Tekrarı’ adlı uygulamasını, Google Exress ile ilişkilendirerek müşterilerinin Home speaker üzerinden sipariş verebilmelerine olanak sağlıyor. Tabii bunun için müşterilerin mevcut Walmart hesaplarını, Google Express ile ilişkilendirmeleri gerekiyor.