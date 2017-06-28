WannaCry'ın çalışma mantığına benzeyen Petya Fidye Yazılımı, bulaştığı bilgisayarların disklerini kilitleyerek tekrardan erişim sağlamak için para istiyor.

Kısa süre önce WannaCry ismi ile çıkan fidye yazılımıyla bilgisayar alemini sarsan hackerlar, yine WannaCry’a benzeyen bir fidye yazılımıyla bulaştığı bilgisayarların sabit diskini kilitleyerek dosyalara erişim sağlanması için para istiyorlar.

İlaç üreticisi Merck, uluslararası deniz taşımacılığı şirketi Maersk, hukuk firması DLA Piper, İngiliz Reklam firması WPP, çerez üreticisi Mondelez gibi 80 şirketin sistemlerine yayılan Petya isimli fidye yazılımı, bir güvenlik şirketinin açıklamasına göre 12.000 bilgisayara sızmış durumda.

Petya fidye yazılımı, Kaspersky Lab tarafından yayınlanan blog yazısına göre salı günü ortaya çıkmış. Yazılımın, Microsoft’un güvenlik açıklarını kapatmasının ardından bu güncellemeleri yapmayan bilgisayarlarda ortaya çıktığını belirten Kaspersky Lab, kısa sürede güncellemeleri tamamlamanızı öneriyor. Eğer Petya fidye yazılımına yakalanırsanız, 300 dolar değerinde BitCoin'i hackerlara göndermeniz gerekiyor. Yoksa verilerinizi silmekle tehdit ediliyorsunuz.

Bankalar, enerji santralleri, havaalanları gibi bölgeleri uyaran Kaspersky, önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Yeni yazılımın WannaCry kadar ciddi sonuçlara ulaşamadığı gözleniyor, ancak Petya da ciddi bir vurgunla gelebilir. Çünkü yazılımın sistemi 90 ülke ve 727.000’den fazla bilgisayara ulaşan WannaCry’la birebir benzerlik gösteriyor.