WannaCry İle Kazanılan 140,000$ Nasıl Gizlendi?

WannaCry isimli fidye yazılımı geçtiğimiz mayıs ayında patlak vermişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında çok konuşulan Wannacry isimli fidye yazılımı, 200.000 adet bilgisayara bulaşarak o bilgisayarın dosyalarını şifrelemişti. Wannacry, bulaştığı bilgisayarların dosyalarını silmemesi için kurbanlarından en az 300$ değerinde Bitcoin istemişti. Bitcoin, sanal para birimi olduğu için takibi diğer para birimlerine göre daha zor olacaktı. Yaklaşık 140.000$ kazandıkları öne sürülen çete hala bulunamadı ancak bu hafta başlarında anormal bir olay yaşandı. Wannacry'ı oluşturan çetenin olduğu düşünülen Bitcoin'ler, Shapeshif.io isimli bir site üzerinden takip edilmesi çok daha zor olan Monero isimli başka bir sanal paraya dönüştürüldüğü iddiaları ortaya çıktı.

Dev Amerikan iş dünyası dergisi olan Forbes'e konuşan bir sözcü, "Bugün itibariyle, ShapeShift yönetimi tarafından Wannacry çetesine ait olduğu düşünülen tüm adresleri kara listeye alındı." dedi. Ayrıca Shapeshift, "Wannacry çetesinin Bitcoin'lerini Monero ya da başka bir para bir para birimine dönüştürme girişimlerini engelleyeceğiz ve kolluk kuvvetlerinin failleri tutuklamak için talep edecekleri bütün ihtiyaçlara yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.