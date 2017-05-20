Tüm dünyayı kasıp kavuran WannaCry virüsü, bir çocuğun babasına yaptığı şakaya da alet oldu ancak işin sonu karakolda bitti.

Bildiğiniz gibi WannaCry isimli bir fidye virüsü geçtiğimiz günlerde tüm dünyayı sararak birçok şirketin işleyişini durdurmuş ve kullanıcıların verilerinin şifrelenmesine neden olmuştu. WannaCry virüsü bu kadar yaygınlaşınca babasına bu virüsle bir şaka yapabileceğini düşünen Çinli bir çocuk, WannaCry virüsünü gerçek hayata uyarladı.

Babasının kendisine az harçlık verdiğinden şikayetçi olan çocuk, evlerinin sigortasını indirerek evin kapısına WannaCry virüsünün bir çıktısını alarak arkadaşının hesap bilgilerini bu görsele yazdı. Eve gelerek kapıda bu uyarıyı gören ve eve girdiğinde elektriklerin çalışmadığını gören baba, bunun bir şaka olduğu ihtimalini hiç düşünmeden acilen polisi çağırdı.

Eve gelen polis ekipleri durumun saçmalığına bakarken polis tarafından yapılan araştırmada bu çıktıda yer alan banka hesabı bilgilerinin çocuğun arkadaşına ait olduğu ortaya çıktı. Açıkçası başından beri saçma olan bir şaka, daha da beklenmedik bir durumla böylelikle sonuçlanmış oldu.