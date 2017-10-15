WannaCry Saldırısının Arkasından da Kuzey Kore Çıktı!

WannaCry adlı, Mayıs ayında başlayan ve 300 bin bilgisayarın etkilendiği siber saldırıların arkasında da Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, ITV'ye yaptığı açıklamalarda 'WannaCry' adlı fidye yazılımın dağılmasından Pyongyang'ı sorumlu tuttu. Smith yaptığı açıklamada, saldırıların arkasında Pyongyang'ın olduğundan emin olduğunu siber güvenlik uzmanlarının WannaCry'ın nedeni olarak Kuzey Kore'yi işaret ettiğini söyledi. Brad Smith, Kim Jong-un yönetiminin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan (NSA) siber silahları çaldığını öne sürdü.

Devlet destekli siber saldırıların arttığını söyleyen Microsoft Başkanı, "Hükümetlerin 1949'da Cenevre'de olduğu gibi bir araya gelmelerini ve özellikle barış zamanlarında sivillere yönelik siber saldırıların yasak olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini ortaya koyan yeni bir dijital Cenevre Sözleşmesi yapmalarını istiyoruz." dedi.

Saldırıların çoğunun yapıldığı XP işletim sistemlerinden kendilerinin sorumlu tutulamayacağını söyleyen Smith, şirket olarak 2014'te XP'yi desteklemeyi bıraktıklarının da altını çizdi. Smith, bilgisayar kullanıcıları için bir efsane olan XP için müzeye ait sıfatını kullanarak bu yazılımlara artık güvenmeyin dedi. Son günlerde her siber saldırının altından Kuzey Kore'nin çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?. (Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'nin savaş planlarını çaldığı söylenmişti.)