Baykuşun Yer Aldığı Muhteşem Cosplay Çalışması

Bir cosplay sanatçısı, yanına aldığı baykuşla birlikte Warcraft'ın o efsane karakterine hayat verdi.

Sanat, pek çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Oyun sektörü popülerleşmeye devam ettikçe sanat da bu yönde kendine ait alt türler oluşturuyor. Bu alt türlerden birisi de cosplay. Sevdikleri karakterleri gerçek dünyaya getirmek isteyen pek çok insan, bu karakterlerin kostümünü giyerek onlar gibi görünmeye başlıyor.

Peki, bu cosplay çalışmalarında sadece bunlar mı var? Dünyanın en asil hayvanlarından birisi olan baykuşlar da cosplay çalışmalarında kullanılmaya başlandı. Warcraft’ta herkesin bildiği karakterlerden olan Tyrande Whisperwind cosplayini yapan “Narga” isimli cosplayer, eline aldığı gerçek baykuşa kadar her şeyiyle muazzam bir iş çıkarmış. Başarılı vücut boyası, peruklar ve kaliteli duran kostümünü uzaklara bakan asil bir baykuşla tamamlayan Narga, bizlere gerçeklikle oyun dünyasını sorgulatıyor.

3 Kasım’da başlayacak BlizzCon 2017 fuarı için hazırlanıldığını düşündüğüm cosplay çalışması, Blizzard’ın en güçlü yanını gözler önüne seriyor. Her sene olduğu gibi bu sene de BlizzCon’a cosplayerların damga vurmasını bekliyorum. Başarılı hikayeler ile derinleştirilmiş karakterlerin muhteşem kostümleri sayesinde cosplay yapılmak istendiğinde ilk akla gelen firmalar arasında Blizzard yer alıyor.

KIRA isimli fotoğrafçının ellerinden çıkan Narga – Tyrande cosplayine göz atalım: