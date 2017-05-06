Warhammer 40.000'in Animasyon Serisi, Seyredenleri Büyülüyor!

Warhammer, dünyanın en popüler oyunlarından biri ve serinin üyeleri strateji türünde de inanılmaz satış rakamlara sahip. Bu oyun şimdi, kısa metrajlı bir TV uyarlaması ile karşımıza çıkıyor.

Warhammer 40.000 dünyanın başarılı oyun serilerinden biri: Aksiyon-RPG ve strateji ögelerini tek potada eritmeyi başarıyor. Üsteli yapıma ait aksiyon figürleri ve maketler satış rekorları kırıyor. Şimdi de fan yapımı animasyon serisi ile tanışıyoruz. Hayran üretimi kısa çizgi filmler, seriye tiyatral bir hava katmakla kalmıyor; aynı zamanda Warhammer 40,000'in karanlık geleceğini sanatsal bir şekilde yorumlamış gibi gözüküyor.

Richard Boylan'ın canlandırdığı Helsewach,bir İmparatorluk gezegenini savunmak içinmüthiş bir savaşın eşiğinde. Space Marines'in Black Templar bölümünden esinlenen videolar, 2010'da yayınlanan roman uyarlamasının da çarpıcı bir halkası.

Hikayede gezegen ork istilası ile karşılaşmak üzere. Richard Boylan'ın hikayeleri öykünün gücüne güç katılıyor. Yapımın Warhammer'ın RPG serisinin kural kitabından yola çıkmış olması da, birbirinden gerçekçi figürler ile tanışamamıza vesile olup ve düşük bütçesine rağmen kusursuz bir estetik sunuyor.