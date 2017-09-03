Son zamanlarda Leonardo DiCaprio'nun ismi, Joker ile anılmaya başlandı. Üstelik Warner Bros, ne olursa olsun DiCaprio'yu filminde istiyor.

Bir süredir ortalıkta yeni Joker karakterini Leonardo DiCaprio'nun canlandıracağına yönelik haberler dolaşıyor. Evet Warner Bros'un Joker temalı bir film yapmaya çalıştığını zaten biliyoruz ve bu filmin oldukça iddialı olacağını söyleniyor. Üstelik DiCaprio'nun da Hollywood'daki başarıları kesinlikle yadsınamaz ve Warner Bros, DiCaprio'yu Joker filminde istiyor.

Ancak ortada bir yanlış anlaşılma var. Şu anda DiCaprio'nun Joker olacağına yönelik "gerçek" bir bilgi söz konusu değil. Üstelik açıklamalara göre DiCaprio'ya Joker rolü teklif edilmedi. Ayrıca bir de DiCaprio'nun prensipleri bu noktada devreye giriyor. 42 Yaşındaki ünlü aktör, asla franchise bir role olumlu bakmıyor. Yani burdaki franchise sözünden kastımız, daha önce başkası tarafından oynanmış veya gelecekte başkası tarafından tekrar oynanabilir bir rol. Bunun elbette en basit örnekleri olarak süper kahramanları vermek doğru olacaktır.

Aslında bu Joker'in DiCaprio oynamasına yönelik yazılan yazılar ilk başlarda doğruydu. Warner Bros, DiCaprio gibi bir aktörün Joker'i canlandırdığı taktirde ne kadar başarılı olabileceğinin farkında. Bizler DiCaprio'yu pek o şekilde düşünemesek de daha önce her rolün altından ustaca kalktığını görmüştük. Fakat sonrasında Warner Bros, DiCaprio'nun prensiplerinin farkına varmış olacak ki böyle bir teklifte dahi bulunmadı. Ancak bu durum, Warner Bros'un DiCaprio'yu hala istediği gerçeğini değiştirmez yani DiCaprio'yu başka bir rolle Joker filminde görebiliriz. Belki bir dedektifi bile canlandırabilir ki daha önceki fimlerinde dedektifi canlandırdığını biliyoruz.

Jared Leto'nun canlandırdığı son Joker karakteri, elbette Dark Kinght'taki efsanevi Joker'den sonra çok fazla sevilmedi. Bu durumda Jared Leto'nun çok fazla suçu olmayabilir ancak Heath Ledger öylesine profesyonel ve samimi bir oyunculuk sergilemişti ki birçok izleyici, Ledger sayesinde, Joker'i Batman'den daha çok sevmişti. Warner Bros, Leto'yu Joker karakterinden alacak ve yerine birini bulacak gibi duruyor ancak henüz ortada kesin bir bilgi yok, gerekli anlaşmalar sağlanırsa Leto, yine Joker olarak devam edebilir.

Dediğimiz gibi şu an için DiCaprio'nun Joker karakterini canlandırması neredeyse imkansıza yakın, ancak farklı bir rolle görebilirz. Siz ne dersiniz, Joker karakterini DiCaprio'nun canlandırmasını ister miydiniz?